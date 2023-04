Aïd-El-Fitr à Labé : le premier imam prie pour la réussite de la transition

A l’instar de leurs coreligionnaires du monde entier, les fidèles musulmans de Labé, ont célébré ce vendredi 21 avril 2023, la fête de ramadan. Ils étaient très nombreux à avoir pris d’assaut les différents lieux de prière de la ville, particulièrement celui de Bowloko, où le président de la transition, a effectué la prière. Dans son sermon de circonstance après avoir rappelé l’importance de la célébration de la fête de ramadan après 29 jours de jeûne et l’aumône, le premier imam a mis l’occasion à profit pour formuler des prières et bénédictions pour la réussite de la transition.

« Nous sommes honorés aujourd’hui. Toute la Guinée est heureuse aujourd’hui. Recevoir l’honneur du président de la république Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouyah, cet honneur qu’il nous a fait c’est de montrer son respect à toute la Guinée, du fait qu’il est venu effectuer cette prière avec nous. Vous n’êtes pas sans savoir que le président de la république, lorsqu’il a pris le pouvoir il a dit qu’il voudrait être conseillé sur trois choses. Premièrement, qu’il soit conseillé et rappeler à chaque fois qu’il doit prendre tous les Guinéens au même pied d’égalité. Deuxièmement, qu’on formule des prières et bénédictions pour lui pour que cette transition soit apaisée, que la transition se passe dans les meilleures conditions. Troisièmement, qu’on prie pour lui afin que Dieu lui permette de travailler pour la Guinée. Donc ce sermon écrit par feu Theirno Aliou Boubha Diayan (son grand-père ndlr) il y a plus de 100 ans englobe tout ce qu’il veut. Aimons-nous et soyons tous unis. Mais tout ça ne peut se réaliser que si nous acceptons de nous conseiller nous-mêmes. Nous prions Dieu que la Guinée soit un pays de paix et de quiétude sociale, que la transition se passe dans les meilleures conditions », a prié le premier imam de Labé.

Tidiane Diallo