Aïd el-fitr à Labé : « que Dieu donne la force à nos dirigeants de faire de bonnes actions’’ (imam Badrou)

A l’instar de leurs coreligionnaires des autres villes du pays, les citoyens de Labé, ont célébré hier lundi 02 mai 2022, la fête de l’Aïd-el-fitr.

A Bowloko, le plus grand lieu de prière, ils étaient très nombreux ces fidèles musulmans de la capitale du Foutah Djallon, dans leurs plus belles tenues de fête, à avoir pris part à cette prière de 10 h. Étaient également de la partie, le maire de la commune urbaine et le gouverneur de région.

Dans son sermon de circonstance, après avoir rappelé les bienfaits du ramadan, et l’importance de continuer les bonnes actions après ce mois saint, le premier imam de Labé, El Hadj Badrou Bah, a enchaîné en ces termes: « Nous allons demander au Bon Dieu d’accepter nos prières, puisque notre Créateur, il aime après avoir fini de prier que tu lui demandes d’accepter ta prière. Et nous sommes rassurés que les prières et bénédictions que nous formulons, le Bon Dieu va les accepter et qu’il les accepte. Nous remercions davantage notre Créateur, nous sommes tous témoins que nous avons bien jeûné le ramadan, tout ça a été rendu possible par la volonté divine, accompagné de l’éducation que nos parents nous ont inculquée. A cela s’ajoutent les dispositions prises par nos autorités. À Labé, depuis le premier jour du ramadan jusqu’à la fin, tous les maquis, les boîtes de nuit, étaient fermés. Tout ça c’est pour accorder du respect et de la considération au ramadan. Même les restaurants étaient fermés. Nous remercions nos autorités pour ces dispositions-là. La sécurité des citoyens et leurs biens n’est possible dans un pays que s’il y a des hommes commis à cette tâche. Nous remercions notre gouverneur qui a respecté sa promesse en nous aidant à bien jeûner ce mois de ramadan », affirme le premier imam de la grande mosquée de Labé.

Poursuivant, le petit-fils de Thierno Aliou Bhoubha Diyan, a renchéri: « Nous chargeons notre gouverneur de transmettre comme d’habitude au président de la transition que nous avons bien jeûné et nous avons célébré la fête dans les meilleures conditions. Nous demandons à notre Créateur, que Dieu donne la force à nos dirigeants de faire de bonnes actions qui nous sont tous bénéfiques. Si quelqu’un dit qu’on ne doit pas formuler des prières et bénédictions à l’endroit d’une autorité, c’est parce que peut-être cette personne ne comprend pas la langue arabe très bien. Sinon à la Mecque, quand l’imam est en train de prêcher à la Kaaba, il clôture souvent son sermon en disant ‘’ que Dieu ramène sur le droit chemin les dirigeants et qu’il ramène sur le droit chemin les dirigés’’. Si quelqu’un dit chez nous qu’on ne doit pas formuler de prières et bénédictions pour une autorité, il le dit par méconnaissance. Que Dieu accepte nos prières et bénédictions », prie Elhadj Badrou Bah.

Au nom des autorités administratives, le maire de la commune urbaine de Labé s’est réjoui des propos du premier imam, avant de plaider pour un reboisement de la ville de Labé.

« Cette année, nous avons jeûné dans un contexte de chaleur qui ne dit pas son nom. C’est quelque chose de nouveau au Foutah. Cette situation est due à la coupe abusive des bois. Vous avez constaté que cette année, c’est des bœufs venus de la république du Mali que nous avons égorgés pour permettre aux citoyens d’avoir de la viande de fête, alors que le Foutah est une terre d’élevage, mais la déforestation est en train de freiner l’élevage chez nous. Nous demandons à tous les citoyens de sauvegarder la nature, en évitant de jeter des ordures partout, protéger nos rivières, éviter la coupe abusive des bois, surtout aussi planter des arbres » plaide Mamadou Aliou Lally Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

