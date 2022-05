Aïd el-fitr à N’zérékoré : les fidèles musulmans appellent les autorités à surseoir à la récupération des domaines de l’Etat

Les fidèles musulmans de Guinée ont fêté ce lundi l’Aïd el-fitr qui marque la fin du mois saint de ramadan. Très tôt le matin, les fidèles musulmans vêtus de leurs habits nouveaux ont ralliés les différents points de prière.

C’est à la grande mosquée que les autorités locales se sont acquittées de leur obligation religieuse. Le gouverneur qui s’est confié aux médias en a profité pour inviter les citoyens à l’esprit du pardon et de la paix.

« Je demande à la population de la région forestière de cultiver la paix, du pardon et de la fraternité. Je leur demande d’observer le calme, la discipline surtout la paix du cœur des citoyens. Nous avons trop souffert, maintenant le temps est arrivé pour que la récréation cesse. On n’a qu’a s’entendre et se donner la main », a indiqué le Général à la retraite, Mohamed Lamine Keita qui a par ailleurs félicité les forces de la défense et de la sécurité à redoubler de vigilance dans la lutte contre l’insécurité.

Venus très nombreux à s’acquitter également de leur obligation religieuse, quelques fidèles qui se sont exprimés à notre micro, ont profité de cette occasion, pour interpeller les autorités du pays à mettre un terme aux opérations de récupérations des domaines de l’État.

« Nous avions observé 30 jours de jeûnes et de prières. Nous avions prié pour la paix dans notre pays et le développement. Mais nous souhaitons auprès du président de revoir sa politique qui concerne la récupération des biens de l’État. Aujourd’hui, tout le monde est bouleversé par cette affaire de domaine de l’État. C’est surtout ce que nous demandons au colonel Mamady Doumbouya », lance Abdoulaye Sangaré.

Comme lui, Moussa Camara invite également les autorités à reporter cette politique. « Nous sommes venus prier après 30 jours de jeûnes. La paix et le pardon que dieu nous facilite. Il faut que nous nous pardonnions dans ce pays pour pouvoir avancer. Mais aujourd’hui, les autorités doivent aussi fléchir sur sa volonté de récupérer les domaines qui appartiennent à l’État », plaide ce fidèle.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’zérékoré

+224 621 94 17 77