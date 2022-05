Aïd el-Fitr. Le ministre Alpha Bacar a prié à Koloma « pour montrer la proximité que le gouvernement a avec les habitants » de cette zone

A l’occasion de l’Aïd el-Fitr, le ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a prié lundi avec nombreux de ses compatriotes fidèles à la IDEEF de Koloma.

Après l’accomplissement des prières, Alpha Bacar Barry qui a exprimé toute sa satisfaction de fêter avec ces milliers de musulmans a fait savoir que sa présence à cet endroit est aussi une manière d’apporter le message d’entente et d’unité du chef de la junte

« Nous sommes tous ici pour porter un message d’entente et d’unité venant du président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya, Nous venons aussi en communion avec les habitants de cette partie de Conakry pour leur montrer la proximité que le gouvernement a avec eux, du fait que le gouvernement est à leur écoute et à leur côté dans toutes les étapes de leurs vies, donc c’est une équipe gouvernementale qui a tout son sens et qui vient pour apporter ce message de réconfort. Ce message de paix, ce message de fête et de joie avec les populations de Bembéto », a confié le ministre.

