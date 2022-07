Aïd-El-Kébir à Bambéto: «Nous venons marquer notre affection et notre proximité avec les populations de cette zone » (Alpha Bacar Barry)

La République de Guinée, à l’image de plusieurs pays musulmans du monde a célébré ce Samedi 9 juillet, la fête de l’Aïd-El-Kébir ou fête des moutons. À la mosquée Turque (EDEEF), sise à Bambéto, ils étaient des milliers de fidèles musulmans mobilisés à l’intérieur de la mosquée, sur l’esplanade et sur la chaussée pour effectuer la prière.

Pour être proche des citoyens, le gouvernement de la transition a dépêché une délégation composée du ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bacar Barry et du ministre de l’enseignement pré-universitaires et de l’Alphabétisation. Il y avait également le Colonel Mamadou Baïlo Baldé et de nombreux opérateurs économiques.

Après les deux Raka’at, l’imam qui a officié la prière, Noureddine Kaba a dans son prêche invité les fidèles musulmans et surtout les jeunes de suivre les enseignements coraniques « Nous demandons aux jeunes de se comporter comme l’islam le recommande et non comme on veut. La religion, c’est la loi générale qui éduque l’homme. Je les exhorte également d’apprendre la religion et la sunna ».

Le deuxième Imam de la mosquée, Ahmed Diallo a quant à lui rappelé l’importance du sacrifice qui consiste à immoler un bélier, un bœuf ou un chameau après la prière de l’Aïd-El-Kebir « Quand tu fais le sacrifice d’un bélier ou un taureau, tu auras une récompense assez grande. Nous demandons aux musulmans de s’acquitter de ce devoir s’ils ont les moyens »

Après la prière, le Ministre de l’Enseignement Technique et de la formation professionnelle a en son nom et au nom autorités livré un message de paix et de cohésion à l’endroit des fidèles musulmans aux citoyens de la zone « C’est une délégation qui vient pour communier avec les populations de la zone de Ratoma, exprimer notre solidarité et surtout marquer notre affection et notre proximité avec les populations de cette zone. Nous sommes d’ici, nous avons grandi ici, et nous estimons que venir prier ici le jour de la fête, la plus importante du monde musulman est un signe de respect, un signe de fraternité. C’est un message de paix, de fraternité et cohésion dans un moment de transition qui a besoin de calme et de quiétude pour pouvoir mener à bien ce bateau », a souligné Alpha Bacar Barry

Mamadou Yaya Barry