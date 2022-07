Dans le cadre de la sécurisation des festivités liées à l’Aid-el-Kebir 2022, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, a dans un communiqué ce vendredi 8 juillet 2022, fait part de la mise en place d’un dispositif de sécurité avant, pendant et après les festivités. Il s’agit d’un dispositif composé de 5 000 policiers et 300 sapeurs-pompiers qui seront déployés sur l’ensemble du territoire national.