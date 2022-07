Aïd el-Kebir: la route fait 3 morts à Conakry, Boké et Kankan (Ministère de la sécurité)

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a lors d’un point de presse qu’il a animé ce mardi 12 juillet, dans la salle de conférence dudit département à Coléah, fait, à travers un communiqué, le bilan de la circulation routière avant, pendant et après l’Aïd-El-Kébir célébré le samedi 9 juillet.

Dans ce communiqué lu par le directeur général adjoint de la communication lieutenant-colonel Mory Kaba, les dispositifs mis en place a bien fonctionné par rapport à la précédente fête de Ramadan.

« Le dispositif sécuritaire mis à en place pour les activités de l’Aïd El Kebir a bien fonctionné, contrairement à la fête de Ramadan passée. En effet, sur toute l’étendue du territoire national, avant, pendant et après, il y a eu dix (10) cas d’accident de la route dont sept (07) à Conakry et trois (03) à l’intérieur notamment Boké, Forécariah et Kankan. Contre douze (12) cas avec six (06) morts. Comparativement à la précédente fête de Ramadan, on enregistre une baisse de 50 % de cas de morts ».

Plus loin, le ministère de la sécurité et de la Protection Civile de rappeler : « parmi ces cas d’accident, il y a 03 cas mortels dont un (01) à Conakry et deux (02) à l’intérieur du pays précisément à Boké et Kankan. Blessé grave: 01, blessés légers : 04, dégâts matériels importants: 02

À noter que parmi les 10 cas d’accident enregistrés, six (06) motos sont impliqués》

Pour finir, le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile à travers la direction Générale de la Police Nationale rappel aux usagers que le respect du code de la route reste et demeure le seul moyen pour éviter les accidents de la route. Toutes fois, il présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Mamadou Yaya Barry

