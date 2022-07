Air Guinée. Mamadou Sylla annonce qu’il ira à la CRIEF : « moi, c’est l’avion le plus vieux et le plus petit que j’ai acheté »

A l’occasion de l’Assemblée générale de son parti Union Démocratique de Guinée (UDG) ce samedi 16 juillet à Dixinn Bora, Elhadj Mamadou Sylla est revenu plus en détail sur la question de Air Guinée.

« Quand Sékou Touré mourait il a laissé trois avions et ces trois avions-là les deux autres qui ont été vendus par le CMRN à l’époque étaient plus gros que ce que moi j’ai acheté »

Selon le richissime homme d’affaires guinéen, la Guinée détenait après la mort du président Sékou Touré 3 avions Boeings dont les deux autres plus gros et plus neufs que le sien avaient et revendus à une femme d’affaires nigériane dès l’arrivée au pouvoir du CMRN

« Quand Sékou Touré mourait il a laissé trois avions et ces trois avions-là les deux autres qui ont été vendus par le CMRN à l’époque étaient plus gros que ce que moi j’ai acheté. Ils étaient non seulement plus neufs en âge mais également plus gros en capacité car c’est des avions qui avant, transportaient même les pèlerins à La Mecque. On n’avait pas besoin de prendre d’autres compagnies

Mais quand les militaires sont venus, le CMRN à l’époque avec le Fond Monétaire International et la Banque Mondiale, ils ont trouvé que c’était pas rentable et qu’au lieu que l’État se mette à exploiter ces avions-là, alors ils ont vendu. Et c’est une dame au Nigeria qui a acheté les deux avions. Ça fait longtemps car c’est depuis début 84-85 comme ça. Et moi c’est l’avion le plus vieux et le plus petit que j’ai acheté. On m’a facturé ça à 5 millions de dollars, mais trop cher, deux fois plus cher. J’ai acheté le même type d’avion plus récent que l’ancien Air Guinée m’a vendu, et ça je l’ai acheté à 2 millions de dollars. 2 millions de dollars et même capacité que celui qui fait du bruit aujourd’hui », a-t-il expliqué.

Berné pour un avion dont il n’a pu tirer finalement aucun profit, le président de l’UDG se demande encore pourquoi il est le seul acheteur à qui il est demandé des comptes

« Donc vous voyez, c’est parce que c’est un Guinéen qui a acheté. Pourquoi on ne va pas chercher la femme qui a acheté les deux gros avions ? Pourquoi depuis que l’affaire là a commencé, depuis le temps Alpha jusqu’à maintenant, pourquoi on ne cherche pas les deux avions ? C’est parce que c’est pas des guinéens. Tout simplement parce qu’on ne veut pas le bonheur des guinéens » a-t-il estimé.

Convoqué devant la chambre d’instruction de la CRIEF le 20 juillet prochain, Elhadj Mamadou Sylla se dit prêt à répondre avec les preuves de la convention de vente et d’achat.

Maciré Camara

