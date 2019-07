Aïssata Aribot du Port de Conakry désignée marraine de l’Union des femmes de la Forêt : ‘’l’actuelle constitution est caduque’’

La directrice générale du port autonome de Conakry (PAC) Aïssata Aribot a été désignée vendredi à Conakry marraine de l’union des femmes de la Guinée forestière pour la paix et le développement (UFEPAD). La cérémonie de présentation a eu lieu dans la salle de conférence dudit port à Kaloum.

Cette délégation de femmes venues des sept préfectures de la Guinée forestière qui se fixe pour but de sensibiliser leurs communautés à soutenir le projet de la nouvelle constitution était pilotée par la présidente du conseil d’administration de l’ANAFIC, Hadja Christine Sagno.

» Le Forestier quand il donne une importance à un événement s’est toujours exprimé par les 10 noix de colas, puis il y a l’attache qui est dessus 20.000 fg. Les dix noix de colas témoignent la parole de toutes ces femmes qui représentent les sept préfectures de la Guinée forestière. On est en train de préparer un voyage à l’intérieur du pays, de Kissidougou jusqu’à Yomou pour aller sensibiliser nos parents, nos sœurs, nos maris et nos enfants pour que tout le monde adhère à la nouvelle constitution. Mais on s’est dit qu’on ne peut pas faire une association sans la tête, donc notre choix est tombé sur vous. Et aujourd’hui on vient pour vous exprimer cette joie« , a déclaré, la coordinatrice de l’UFEPAD Hadja Christine Sagno.

Et d’ajouter : » après cette sensibilisation, à notre retour à Conakry, on a l’intention d’organiser un grand meeting de sensibilisation pour le soutien à la nouvelle constitution au palais du peuple ».

De son côté, la DG du port autonome de Conakry s’est réjouie du choix porté sur sa personne.

« Je suis comblée, je suis ravie et je suis contente de vous recevoir ici au port. Je suis la coordinatrice de Kaloum, je suis fille de Kaloum. Après votre tournée, la Basse Côte va vous accueillir au palais du peuple, il y aura un mariage entre la Forêt et la Basse Côte pour accompagner le professeur Alpha Condé », dit-elle.

La constitution, c’est un document juridique qu’il faut revoir, a indiqué la DG du Port. ‘’Quand un document est caduc, il comporte les défaillances, il faut le corriger. Nous allons vous accompagner en Forêt malgré notre calendrier chargé« , confie-t-elle enfin.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22