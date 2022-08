Al-Habib Bah de Labé sur la dissolution du FNDC : ‘’Mory Condé est issu d’un pouvoir illégal’’ 

Par un arrêté en date du 08 août 2022, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, a procédé à la dissolution du Front national pour la défense de la constitution, qu’il qualifie de groupement de fait. Rencontré au lendemain de cette décision, le coordinateur régional du FNDC de Labé, n’a pas manqué de la qualifier de nulle et de non avenue.

« C’est une décision très mal réfléchie, d’autant plus que, le FNDC est constitué de partis politiques et d’organisations de la société civile légalement constitués. Ce sont ces entités qui composent le FNDC. Deuxièmement Mory Condé est issu d’un pouvoir illégal. Donc un pouvoir illégal qui prend une décision interdisant une autre entité d’exercer, pour moi c’est une décision qui est nulle et non avenue » affirme Al-Habi Bah.

Poursuivant, le coordinateur régional du FNDC laisse entendre que ce soit le front anti-troisième mandat ou autre, le peuple de Guinée, chaque fois que le besoin se fera sentir, réclamera ses droits.

« Là où nous sommes, ce n’est pas l’appellation FNDC ou pas qui va déterminer les choses. C’est la conviction, la motivation et l’engagement des citoyens. En 2006 et 2007, il n’y avait pas le FNDC, en 2009 il n’y avait pas le FNDC, mais la population qui a soif de démocratie, trouvera toujours une bannière sous laquelle marcher », rappelle Al-Habib Bah.

Pour le moment, ce qui préoccupe le FNDC, ce sont les manifestations prévues, pour le 14 août à Bruxelles et le 17 août sur toute l’étendue du territoire national. Pour cette deuxième manifestation, Al-Habib Bah laisse entendre que les préparatifs vont bon train.

« Nous travaillons pour la réussite des prochaines manifestations. Nous travaillons avec les autres régions, parce que nous ne voudrions pas que les prochaines manifestations soient partielles, il faut que ça soit sur toute l’étendue du territoire national », souhaite Al-Habib Bah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

