Aladji Cellou passe le témoin : ‘’quand je prenais fonction, on identifiait la DIRPA à son chef, aujourd’hui c’est l’inverse’’

Après quatre (4) ans à la tête de la direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), le journaliste Aladji Cellou Camara a passé le témoin ce mercredi 1er décembre 2021 à son successeur, Capitaine Alias Camara.

C’était dans les locaux de ladite direction sise au Camp Samory Touré sous la supervision de l’inspecteur général adjoint des Armées qui avait à ses côtés plusieurs hauts gradés et de nombreux travailleurs de la direction concernée.

Dans son allocution de circonstance, le directeur sortant n’a pas manqué de mots pour tous ses collaborateurs. « Je dois remercier mes collaborateurs qui sont devenus ex-collaborateurs. Quand j’ai pris fonction en janvier 2018, j’avais invité ici monsieur Aboubacar Sylla qui était député d’un parti d’opposition et porte-parole de l’opposition guinéenne. C’était osé de l’inviter au Ministère de la Défense. Mais je l’avais invité pour participer à ma prise de fonction tout simplement parce que je me suis dis que c’est grâce à lui que je suis devenu le journaliste qui avait été nommé à l’époque. Et que pour ces raisons là, il méritait d’être présent à ma prise de fonction. Je rappelle ceci pourquoi ? Juste pour dire merci à Dr Mohamed Diané. Je sais qu’en ce moment, ce n’est pas un nom qui se prononce, mais merci à lui et merci d’avoir fait confiance en ma modeste personne pendant toutes ces années. Parce que c’est grâce à lui que je connais aujourd’hui tous les directeurs ici présents. S’il ne m’avait pas nommé ici, je n’allais pas connaitre tous ces vaillants soldats que j’ai pu côtoyer pendant ces quatre (4) années. C’est la plus grande expérience de ma carrière professionnelle », dira-t-il.

Poursuivant, il dira que son passage à la tête de cette direction l’a permis aujourd’hui d’être connue par beaucoup de guinéens. « La DIRPA, quand je prenais fonction, pour l’identifier, on l’identifiait à son chef. C’est-à-dire on dit là où il avait Louis Auguste Le Roi. Parce que lui était plus connu que la DIRPA. Je pense qu’aujourd’hui, on a réussi plus ou moins à inverser les rôles. Je suis allé peut-être au-delà même du rôle que je devais jouer. Je me souviens le 5 septembre avoir appelé les chefs de certaines unités combattantes pour leur demander d’arrêter de combattre. Parce que je savais que j’étais en contact avec tout le monde. C’est pour vous dire jusqu’où je suis allé avec l’armée guinéenne. On m’a toujours reproché d’avoir trop défendu l’armée guinéenne. Je ne regrette absolument rien, je crois que j’ai fait mon boulot, j’ai dû défendre parfois l’indéfendable peut-être. Mais pour moi, l’image de l’armée, il fallait l’a défendre », a-t-il déclaré, avant d’inviter son successeur à continuer à soigner l’image de l’armée guinéenne.

Pour sa part, le directeur entrant a, après avoir remercié le président de la transition, les membres du CNRD et le ministre de la défense nationale pour nomination, loué les efforts déployés de son prédécesseur.

« Je mesure la tâche et l’ampleur des défis qui m’attendent à savoir : la qualification du personnel, la poursuite de l’équipement dans l’optique de l’amélioration des conditions de vie et du travail du personnel de la DIPRA, le renforcement de la capacité institutionnelle de la DIRPA. Cette cérémonie qui nous réunis me donne l’opportunité de louer les efforts de mes prédécesseurs et surtout celui que je relève ce matin. Ce talent de journaliste chevronné et d’homme de culture, ont fait de lui un véritable communicant au service de l’institution. Qu’il soit vivement remercié pour le service rendu », a mentionné Capitaine Alias Camara.

Youssouf Keita

