Alcool frelaté : les ministres Bouréma et Boubacar Barry ordonnent la saisie et la destruction d’un certain nombre de produits…

Dans un communiqué, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation Bouréma Condé et celui du Commerce annonce la guerre contre la consommation d’alcool frelaté et ordonnent la saisie et la destruction d’un certain nombre de produits…

Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentration et le Ministre du Commerce constatent avec regret la prolifération d’Alcool frelatés sur le marché.

Cet état de fait dangereux pour la santé de nos populations nécessite la prise de décisions urgentes et actives.

C’est à ce titre, que les Ministres ordonnent à Messieurs les Préfets en relation avec les services déconcentrés Ministère du Commerce, au retrait, à la saisie et de la destruction des produits ci-après :

En sachets

Lemon vita cola

Old time vita

Japak jean

Double punch

Vodka plus

Black commando jean

Topak

Grand vin de table

Roger vodka

Beown Whiskey

Calao

En bouteille

Old time Vita

Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la décentration et le Ministre du Commerce tiennent à l’application stricte de la présente instruction.

l’Administration du Territoire

et de la Décentration

Le Général Bouréma CONDE

ET

Le Ministre du Commerce

Arch. Boubacar BARRY