Alerte à Kankan, non au fondamentalisme et à l’extrémisme religieux violent en Guinée !

Est-ce l’activation des cellules dormantes du fondamentalisme religieux à kankan ?

Insolite! cette ville legendairement reconnue pour sa pratique d’un islam tolérant, a été en proie à de vives manifestations ayant eu pour cibles, certains sites non les moindres. Dans ce capharnaüm social, il est incompréhensible et inadmissible que des illuminés se disant soucieux du culte musulman, s’attaquent à une institution aussi sacrée que le symbole de l’imamat à Kankan à travers le domicile de l’Imam Ratib!

Ces égarés n’ont-ils pas vu combien ont été et sont encore rigoureuses les mesures sanitaires prises dans les deux mosquées les plus saintes du monde sunnite en Arabie saoudite (Mecque et Medine) ?

Savent-ils ce que cet érudit a enduré à cause du covid19 où il a failli lui-même passer de vie à trepas n’eût été la diligence présidentielle ?

A-t-il encore fini de sécher ses larmes suite à la perte de son épouse dans cette ambiance morbide ?

C’est avec beaucoup d’indignation et d’amertume que j’ai appris cette profanation de son domicile qui reste l’un des plus grands sanctuaires à kankan pour recevoir l’onction de la bénédiction et la baraka de Dieu par les sages.

En effet, il est plus que nécessaire que cessent les exactions!

Le covid19 a changé nos façons de vivre et tant que la donne ne changera pas, rien ne sera plus comme avant. Entre temps, mettons ce mois saint à profit pour que notre pays soit d’abord épargné de ces nouveaux variants du virus maudit et que le mal soit très vite éradiqué et bouté hors de nos frontières !Amen!

Non au fondamentalisme et à l’extrémisme religieux violent à kankan et partout en Guinee !

Par Souleymane Doumbouya