Alesh, lauréat du Prix Découvertes RFI 2021

Le jury présidé cette année par le chanteur Lokua Kanza, a choisi de récompenser Alesh qui vit et travaille entre Kinshasa et le reste du monde. De son vrai nom Alain Chirwisa, le rappeur est arrivé devant les 9 autres finalistes.

Alesh tombe dans la musique tout petit, sous les influences sonores de son grand-frère Patrick. Tous les grands y passent: James Brown, Elvis Presley, Michael Jackson, MC Hammer, MC Solaar, et tant d’autres.

C’est une enfance qu’il décrit comme un passage sensible de sa vie, qui déclenche une révolte intérieure, la nécessité de dire, d’extérioriser, et de témoigner à travers le rap de ce qu’il se passe autour de lui.

À l’âge de 15 ans, Alesh découvre le micro, un levier pour la prise de parole. Il se lance ainsi dans la chronique et la critique musicales à la Télévision Nationale Congolaise (RTNC), aux côtés de Freddy Saleh. Trois ans après, il intègre les Hot Boys, un groupe de rap de la ville. Devenu deux ans plus tard l’un des trois piliers du groupe, il décide de poursuivre l’aventure en solo. Alesh affirme alors sa vision du monde. Des textes acérés qui racontent, rappellent, interpellent et revendiquent quand il le faut. En février 2008, il participe à un atelier focalisé sur le cinéma et l’image avec Faustin Linyekula (chorégraphe-met­teur en scène), et le réalisateur congolais Petna Ndaliko.

Fin 2008, en compagnie de ses amis, Alesh crée le Mental Engagé, une structure associative de production, d’encadrement et de diffusion d’initiative artistique autour des cultures urbaines et hip hop. Le début du parcours profession­nel d’Alesh, c’est également un 1er album (La mort dans l’âme) en août 2010, suivi d’une tournée Amé­ricaine en 2012.

En 2014, il se fait remarquer par sa musique et son engagement communautaire, et participe au Mandela Washington Fellowship, une initiative de l’ex-président américain Barack Obama visant à renforcer les capacités des jeunes leaders africains. Alesh le rencontre et lui offre une copie de son premier album.

Alesh, artiste engagé et amoureux du continent africain remporte donc le Prix Découvertes RFI 2021. Bravo à lui !

