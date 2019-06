Alexandrie : après la défaite du Syli contre le Nigéria, place à la déception chez les supporters (de notre envoyé spécial)

La défaite non pardonnable du Syli national de Guinée face aux Super Eagles du Nigéria mercredi dernier, au stadium d’Alexandrie en Egypte continue d’être l’objet de discussions chez les nombreux guinéens qui ont rallié la seconde ville Egyptienne (Alexandrie) pour supporter leur équipe nationale.

Dans les débats, on constate que l’espoir n’est plus au rendez-vous, surtout avec la magnifique prestation de l’équipe malgache cet après midi toujours au stadium d’Alexandrie contre le Burundi (1-0) et qui occupe désormais la seconde place avec 4 points derrière le Nigéria dans la boule B.

Au niveau des différents hôtels occupés par les guinéens, certains commencent déjà à préparer leurs effets pensant que c’est déjà terminé pour la Guinée dans cette 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

« Tout le monde sait désormais que la Guinée n’ira plus loin dans cette compétition vu la place qu’elle occupe maintenant après la seconde rencontre dans la boule B qui nous concerne. C’est pourquoi personnellement j’arrange mes effets pour ne pas être trop mélangé le jour du départ pour Conakry. Honnêtement, je suis déçu des joueurs et de ceux qui ont procédé à leur sélection pour notre équipe nationale. C’est d’ici en Egypte que j’ai compris la composition réelle de notre équipe. Elle est essentiellement composée par des joueurs qui n’ont rien en commun avec le peuple de Guinée. Pour sélectionner un joueur dans une équipe nationale, je pense bien qu’il y a des critères à remplir. Comment peut-on sélectionner quelqu’un qui ne peut même pas chanter notre hymne national ou qui ne connait même pas le pays. C’est décevant et j’ampute la responsabilité aux dirigeants du football guinéen qui n’ont pas véritablement joué leur rôle et qui ont mis leur intérêt au dessus des intérêts de toute la nation », nous a confié Mohamed Sylla, supporter venant de Conakry.

De son côté, Aicha Touré venue également de Conakry a déclaré : « Notre football est malade et très malade. On pensait que l’arrivée d’Antonio Souaré à la tête FEGUIFOOT pouvait mettre fin aux magouilles et à d’autres maux qui minent le football guinéen. Mais c’est encore triste de constater que des personnes que je ne dirais pas leurs noms et qui ne défendent que leurs intérêts continuent de prendre le football guinéen en otage. Il faut qu’on ose dire que le football guinéen est pris en otage par un groupe qu’il faut nécessairement déniché. Dans le cas échéant, nous n’irons jamais de l’avant. Il y a aussi des pêchés qui continuent de nous enfoncer. Parmi ces pêchés, il y a la mise à l’écart des joueurs qui ont battu la Côte d’Ivoire à Bouaké lors des matchs éliminatoires au profit des bi-nationaux qui ne connaissent même pas le pays. Il faut qu’on revienne à la raison sans quoi, l’équipe guinéenne sera toujours à la traine… ».

Youssouf Keita, envoyé spécial à Alexandrie