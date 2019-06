Alexandrie : le Syli fait sa dernière séance d’entrainement avant sa rencontre contre le Nigéria, ce mercredi

Le Syli national de Guinée a procédé ce mardi 25 juin, sa dernière séance d’entrainement avant son face à face très attendu de ce mercredi à Alexandrie en Egypte. C’était au stadium de l’Université Gamal Adel Nasser d’Alexandrie en présence du président de la fédération guinéenne de football, Antonio, des supporters et de plusieurs autres encadreurs du football guinéen.

Ouverte aux supporters, cette séance d’entrainement a permis à certains de passer leurs messages d’encouragement à chacun des moulins de Paul Put. « Je leur dis d’être à la hauteur du match de demain dans la mesure où toute notre qualification au second tour est liée à ce match. Et vu la détermination et l’engagement que j’ai constaté au cours de l’entrainement d’aujourd’hui, je pense que le résultat de demain contre le Nigéria sera bon. J’ai parlé entre autres à François Kamano, Ibrahima Traoré, Naby, Issiaga Sylla et Diawara. Ils m’ont tous rassuré qu’ils feront quelque chose demain », nous a confié un supporter présent sur les lieux.

Aux dernières nouvelles, l’entraineur Paul Put pourrait faire un petit réaménagement de l’équipe de départ contre le Madagascar afin de contrer tous les assauts de l’équipe nigériane.

Youssouf Keita, depuis Alexandrie, envoyé spécial