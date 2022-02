Alhabib Bah du FNDC sur le choix de Foniké Menguè: « il est tombé dans un piège »

Face à la presse à Conakry, ce mardi 8 février, pour exiger la démission du bureau national, qu’ils accusent de mauvaise gestion, les membres du Collectif des coordinations du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), par la voix de Alhabib Bah, a confié qu’il est inacceptable qu’ Abdourahamane Sano qui était à la tête de la coordination s’en aille sans faire le compte rendu des trois ans de sa gestion.

C’est pourquoi le coordinateur régional du FNDC-Labé, dira à l’actuel coordinateur national du front qu’est Oumar Sylla « Foniké Menguè » de faire attention. Car, il est tombé dans un piège.

« Le choix de Foniké Menguè n’est pas un problème. Je pense que lui-même est tombé dans un piège. Donc, il doit faire attention. Sano ne peut pas partir comme ça sans faire un bilan. C’est ce qu’on demande. Il ne peut pas s’en aller après trois ans de gestion sans faire un bilan. On s’est retrouvé dans ce collectif pour sanctionner l’arrogance du régime Alpha Condé. Mais on constate aujourd’hui tout ce que la coordination dénonçait c’est ce qu’ils sont en train de faire. Foniké Menguè a été imposé sans consultations ni informations préalables des structures de la base », a indiqué le coordinateur régional du FNDC Labé. Et de mentionner: « il faut qu’ils nous fassent les comptes rendus de leur tournée à l’extérieur. Le compte rendu global sur les fonds du FNDC ».

