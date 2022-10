Alhadji Boubacar Diallo, 17 ans, tué à Koloma: « je ne vais jamais pardonner à celui qui a ôté la vie à mon frère » (sœur)

Les manifestations sociopolitiques continuent de faire des victimes en Guinée. Hier jeudi 20 octobre, en marge de la manifestation appelée par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), dans la capitale guinéenne et ses préfectures environnantes, Alhadji Boubacar Diallo, âgé de 17 ans, élève en classe de 9 ème année, fait partie des personnes qui ont perdu la vie, à travers « une balle »dans son quartier, nous apprend-on.

Ce vendredi 21 octobre, un des reporters de Mediaguinee s’est rendu dans la famille mortuaire à Koloma. Sur place, l’émotion est grande. Famille, amis et connaissances pleurent la mort de l’un des leurs. Mariam Benthé Diallo, grande sœur de la victime, est revenue sur les circonstances dans lesquelles son petit frère est parti à jamais. « Je dormais lorsque j’ai entendu un coup de fusil. Ensuite je me suis réveillée et je me suis assise sur le lit. Par la suite, j’ai demandé où se trouve mon frère de même sang ? Cela a coïncidé que les gens sont chez moi en me disant de sortir que mon frère a été tué. Ensuite, les jeunes l’ont transporté dans une clinique et j’ai suivi », explique la sœur de la victime.

Mariam Benthé Diallo de poursuivre en ces termes: « Arrivée là-bas on m’a dit de ne pas rentrer à l’intérieur, le médecin n’accepte pas. Quelques minutes plus tard, ils sont sortis me dire que mon frère a succombé à ses blessures », a-t-elle dit en sanglots.

Pour finir, la sœur de la victime dit qu’elle ne pardonnera pas au bourreau de son frère. « Je pardonne mon frère mais je ne vais jamais pardonner celui qui a ôté la vie à mon frère ».

Mamadou Yaya Barry