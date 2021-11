Alhassane L Diallo, le gestionnaire dans l’âme

Guinée Eco)-L’économiste et banquier guinéen Alhassane L Diallo n‘est suffisamment connu du grand public. Pourtant, il capitalise plus de 20 ans d’expérience progressive dans la gestion d’actifs, la gestion des risques, les marchés de capitaux, le développement du secteur privé, l’administration publique, la fiscalité internationale et les questions fiscales, notamment dans les pays en développement.

Actuellement Conseiller Technique en charge des Centres de Gestion de Gestion Agréés (CGA) au Ministère guinéen du Budget, M. Diallo a été dans un passé récent spécialiste principal des marchés et de la fiscalité au sein du département Global Income and Tax Operations de la Bank of New York Mellon, à Wall Street, aux Etats-Unis d’Amérique.

Il a une vaste expérience sur les indicateurs clés de performance, les indicateurs clés de risque, de la gestion axée sur les résultats, de la continuité des opérations commerciales, ainsi que de divers systèmes de comptabilité, de trading et de gestion de fonds. Il a également une bonne connaissance de l’administration publique guinéenne notamment avec les impôts et les finances, les marchés financiers : européens, asiatiques et africains en ce qui concerne les revenus, les paiements d’intérêts, les codes et procédures fiscaux, les règlements commerciaux, les réclamations d’impôts, la gestion des changes et le contact avec les autorités fiscales des divers pays.

Titulaire d’un MBA en Finance de Mercy College de New York (USA), Alhassane dispose par ailleurs d’une Maitrise en économie de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (Guinée), d’une License en Administration des Affaires de Borough of Manhattan Community College et de plusieurs autres attestations et certificats dont un en gestion de projet de l’Université de New York.

Une expertise et un parcours élogieux

Nanti de son MBA en finance, de sa Maitrise en économie et de sa certification en gestion de projet, ce natif de Kindia aura passé 20 ans de carrière professionnelle dans les banques, les services financiers américains et dans administration publique guinéenne. Ici et là, il a eu à diriger des équipes, à orienter des stratégies, à développer des entreprises, à réaliser des bénéfices et à mener des activités diverses.

En Guinée, depuis 3 ans, il a coordonné la création et l’implantation de Centres de Gestion Agréés à Conakry et à l’intérieur du pays. Au sein du Ministère du Budget, il dirige un service à 3 cellules. Il a activement contribué à la mise en place des réformes du Numéro d’Identification Fiscal Permanent (NIFp), de l’E-tax et du Code Général des Impôts (CGI), à la Direction Générale des Impôts de la Guinée.

Au fil des ans, il a développé de solides compétences interpersonnelles et de communication, à force de traiter avec divers clients, sous-dépositaires, agents de parrainage/payeurs, banques internationales et autorités gouvernementales locales. Il a monté et aidé de nombreux clients à développer des plans d’affaires qui ont obtenu des prêts et/ou des petites subventions notamment avec la Small Business Administration (SBA) aux Etats-Unis.

Dans le cadre de ses activités, M. Diallo a rédigé des procédures de marché et créé des manuels, assuré le suivi de l’exécution budgétaire dans les limites autorisées et en conformité avec les règlements financiers, les règles, les politiques et les procédures établies par l’organisation de tutelle.

Un leadership affiché

Aux Etats-Unis, outre ses preuves en tant que spécialiste principal des marchés et de la fiscalité (chef d’équipe et superviseur) au sein du département Global Income and Tax Operations de la Bank of New York Mellon, Alhassane Diallo a démontré ses qualités de leader communautaire à New York.

Là, il a eu à coordonner des événements d’opérations sur titres, des allègements à la source et des réclamations fiscales pour plus de 30 marchés mondiaux pour les produits d’actions et de titres à revenu fixe portant sur des centaines de millions de dollars américains ; à rédiger et exécuter les Plans de continuité des activités assurés pour leurs bureaux en Inde (Pune et Chennai) et en Angleterre (Manchester) ; à fournir des modèles qualitatifs stratégiques pour les clients VIP afin d’évaluer les performances.

Alhassane L Diallo et le nouveau ministre du Budget Moussa Cissé

Partout où il est passé, M. Diallo a fait preuve d’une bonne connaissance des questions de politique publique et d’une expérience de travail avec des représentants élus ou nommés et des dirigeants communautaires pour identifier et résoudre les problèmes d’intérêt commun.

Outre ses qualités de gestionnaire dans l’âme, notamment en matière de management de ressources humaines, Alhassane Diallo a été par moment un agent commercial. Ayant un permis d’assurance de l’Etat de New York, il a vendu des produits de retraite et d’assurance pour Primarica Inc, membre de Citigroup. Il a également été un agent de crédit en micro finance pour avoir travaillé à Pride-Finance en Guinée.

Ayant fait un stage au siège des Nations Unies, il a contribué à la production du rapport portant sur « Évaluation des capacités et des besoins d’évaluation au Secrétariat des Nations Unies » daté du 24 août 2007 avec Christa Lex et Mary Hall.

Alhassane Diallo parle couramment le français et l’anglais et les principaux dialectes de Guinée : pular, soussou, malinké. Il a la double nationalité : guinéenne et américaine.

Par Bachir Sylla de Guinee-eco.info