Alhassane Makanéra, juriste : « Mamadou Sylla a droit à une rémunération, pas à un budget »

Alors que Mamadou Sylla, chef de file de l’opposition guinéenne avec 4 sièges à l’assemblée nationale est en train de taper du poing sur la table devant le président de la République qu’il accuse d’avoir refusé de lui accorder ses 500 millions de francs guinéens représentant son budget, le juriste Alhassane Makanera Kaké s’invite dans la danse pour tirer les choses au clair dans cette affaire. Joint au téléphone ce lundi par les animateurs de l’émission les GG, il a dit ceci : « Si on prend le sens de la loi, il a droit à une rémunération. Parce que c’est une fonction publique. Pas à un budget », a-t-il clarifié.

Plus loin, le frère jumeau de l’ancien ministre guinéen de la Communication a ajouté que le statut d’un chef de file de l’opposition est loin de devenir une institution comme le pensent certaines personnes.

« On dit il vient (le chef de file) en rang protocolaire après les chefs des institutions républicaines. Donc, on sait où il est. Mais là où il y a une grande confusion, on a choisi une personne et on veut en faire une institution. C’est là où il y a problème », a-t-il précisé.

A en croire Dr. Alhassane Makanera Kaké, c’est cette confusion justement qui fait aujourd’hui que la gestion du montant accordé au chef de file de l’opposition est devenue « compliquée même pour l’assemblée nationale. »

Yamoussa Camara

657851102