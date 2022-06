Alhoussein Makanéra est arrivé en Türkiye…

Le leader du FND [Front national pour le développement] et ancien ministre Alhoussein Makanéra Kaké est arrivé mercredi à Istanbul, en provenance de Paris.

Dans cette grande métropole turque, l’allié du RPG Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) a été rejoint hier par son épouse et bien sûr avec ses deux enfants Kassory et sa sœur. Vous savez pourquoi ? Pour les vacances. Pas plus. Le politique était un habitué des pays d’Asie. Récemment, il était à Abu Dhabi avec madame. Cette dernière sera probablement à Conakry vers mi-juillet. Comme pour dire « libérez vos esprits »…👇👇