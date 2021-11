Alhousseny Makanéra Kaké : « Le CNRD nous a dit qu’Alpha Condé est gardé pour son propre intérêt »

Suite à la conférence de presse tenue par le RPG arc-en-ciel la semaine dernière pour demander la libération du président déchu, Alpha Condé, le comité national du rassemblement et du développement (CNRD) a convoqué des hauts responsables du parti et de ses alliés au palais Mohamed V pour des éclaircissements.

Ce lundi 08 novembre, Alhousseny Makanéra Kaké a dévoilé un pan de la rencontre entre les responsables du RPG arc-en-ciel et le CNRD. Selon lui, le CNRD a indiqué que si Alpha Condé est dans les mains de la junte jusqu’à présent, c’est dans son propre intérêt.

« Si on avait voulu que tout ce qui a été dit devait être dehors, on aurait fait la rencontre au marché Madina ou avec la presse. Si on s’est retrouvé entre nous, on a dit des choses qui ne peuvent pas être dehors. Mais, l’essentiel, on nous a dit de dire à nos militants que le professeur Alpha Condé se porte très bien et qu’Alpha Condé est leur père. Et que s’il est gardé avec eux aujourd’hui, c’est dans son intérêt, du président Alpha Condé lui-même. Ils nous ont dit de dire ça aux militants. Et que nous sommes libres de demander sa libération, c’est notre président », a indiqué Alhousseny Makanéra Kaké de façon succincte dans « On refait le monde » de Djoma fm.

Par ailleurs, l’ancien député souligne que le reste de l’entretien entre les membres du CNRD et du RPG arc-en-ciel ne peut pas être mis sur la place publique.

Sadjo Bah