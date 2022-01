Alhoussény Makanéra Kaké : « si tout avait été mauvais, on ne serait pas là… »

Comme nous l’annoncions, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé en compagnie de ses proches collaborateurs a rencontré ce lundi 10 janvier 2022, les acteurs politiques guinéens regroupés dans des coalitions politiques.

Au cours de cet échange qui a duré plusieurs heures, plusieurs questions ont été soulevées. Répondant à certains intervenants qui ont chargé à tort ou à raison le régime défunt, Alhoussény Makanéra Kaké, ancien ministre de la Communication et allié au RPG Arc-en-ciel n’a pas tardé à réagir en ces termes :

«Tout n’a pas été parfait, Il ne faut pas dire que tout a été mauvais aussi. Si tout avait été mauvais, on ne serait pas là. Peut-être que tout n’a pas été parfait et c’est pourquoi nous sommes là aujourd’hui. Pour que les autorités qui sont là puissent faire ce que les autres n’ont pas pu faire. Et ceux qui viendront demain feront ce qu’eux aussi n’ont pas pu faire. Autant on va nous traiter aujourd’hui, autant ils seront traités demain. Parce que nous étions comme eux et ils seront comme nous », a-t-il martelé.

Youssouf Keita