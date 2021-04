Aliou Bah du MoDel : ‘’ceux qui pensent que le FNDC a échoué, c’est parce qu’ils évaluent mal une lutte politique’’

Le Front national pour la défense de la constitution a-t-il échoué dans son combat pour garantir l’alternance en République de Guinée ? De nombreux observateurs du pays répondent par l’affirmative, parce que, pour eux, la lutte contre le troisième mandat n’a abouti à rien. L’avènement du premier mandat de la quatrième République pour Alpha Condé est désormais acté. Mais pour le président du Mouvement démocratique libéral (MoDel), c’est tout le contraire. Aliou Bah dit à qui veut l’entendre que la lutte menée par le FNDC dirigé par Abdourahmane Sanoh, a été un véritable succès.

« Le FNDC est parvenu à créer aujourd’hui toutes les conditions qui ont permis au monde entier de savoir que ce régime, voici ce qu’il est. Si vous êtes là à commenter les rapports sur les violations des droits de l’homme, sur la confiscation du pouvoir, la mauvaise gouvernance, la dictature qui s’est installée, admettez avec nous que c’est parce que des gens avaient réagi a priori. Si rien n’avait été fait, vous pensez qu’il n’aurait pas maquillé tout ça, après ça aurait fonctionné. Ceux qui pensent que le FNDC a échoué, c’est parce qu’ils évaluent mal une lutte politique. Le FNDC n’avait pas comme vocation d’aller trouver Alpha dans son palais, le prendre et l’amener quelque part. Ce n’était pas notre objectif. Notre objectif c’était de nous battre pour montrer au monde entier qu’un troisième mandat est illégal, anticonstitutionnel et c’est contre les intérêts de la démocratie dans notre pays. Nous sommes parvenus à le faire. Et aujourd’hui, c’est le monde entier qui s’associe à nous. Si le pouvoir est à la défensive, c’est parce qu’on a réussi », a-t-il lâché.

Aliou Bah appelle les Guinéens, dans leur majorité, à continuer le combat.

« Que chaque Guinéen qui veut le bien pour la Guinée continue de garder à l’esprit que ce troisième mandat mérite d’être combattu », a-t-il martelé.

Yamoussa Camara

657851102