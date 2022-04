Aliou Bah du MoDel : « j’ai l’impression que le CNRD se préoccupe beaucoup plus à hâter le pas pour trouver de quoi présenter le 25 à la CEDEAO »

Intervenu ce jeudi 7 avril 2022, dans l’émission « Mirador de Fim FM », Aliou Bah du MoDel a donné sa position par rapport au décret du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, instituant le cadre de concertation inclusif publié hier vendredi au journal de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG).

Sur ce, il dira d’abord que ce que la classe politique a demandé lors des dernières rencontres qu’elle a eues avec les nouvelles autorités, c’est un cadre de dialogue exclusif entre la classe politique, le CNRD, le gouvernement avec la participation des partenaires techniques et financiers et non un cadre de concertation inclusif.

« Et ceci pour faire quoi? Pour se pencher sur les questions liées au calendrier de la transition, le processus électoral, les questions constitutionnelles entre autres. Ça, ce sont des questions qui se discutent de façon précise avec des acteurs concernés. Et nous avions dit qu’il ne serait pas bien de créer un amalgame. Déjà, il y a plusieurs initiatives de ce type qui sont lancées, et il se trouve qu’il y a le CNT dont la mise en place a été facilitée par les actes politiques parce qu’il y a eu un consensus par rapport à la désignation de quelques uns de ses représentants, bien qu’ils soient minoritaires. Il y a aujourd’hui le lancement des assises nationales. Ça aussi, c’est présenté comme une structure de concertation. Mais j’ai l’impression, au regard du document que j’ai vu et le contenu que j’ai vu, que le CNRD se préoccupe beaucoup plus à hâter le pas pour trouver de quoi présenter avant le 25 par rapport à la CEDEAO pour dire que nous avons fait beaucoup d’efforts, nous avons crée ceci, nous avons créé cela. Étant donné que ça ne nous permet pas d’avancer concrètement sur le terrain parce que nous ne voyons pas en quoi est-ce que discuter du processus électoral (…) nous ne sommes pas contre qu’on discute entre toutes les composantes de la nation, c’est une chose. Le CNRD a le plein droit de convoquer qui il veut dans une discussion de son choix mais nous estimons que ce que nous avons demandé et ce qui pourrait aider la Guinée, qui pourrait déterminer la durée de la transition, le chronogramme du processus électoral, la mise en place de l’organe de gestion des élections et autres, ça ce sont des questions qui se discutent de façon exclusive entre le CNRD, les acteurs politiques, le gouvernement et avec la participation des partenaires techniques et financiers. C’est ce qui a été notre demande », dit-il. Et d’ajouter ceci:

« En attendant, si on juge ce qu’on a vu, en termes de composants, j’ai vu même une disposition de l’article 8 de ce qui a été sorti, que c’est le ministre de l’Administration qui aura l’exclusivité de convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires une fois par mois. Alors imaginez donc toutes ces questions dont on parle. Comment pourrons-nous en discuter et les évacuer une fois par mois? Ça fera combien de mois pendant lesquels on va discuter de toutes ces questions ? On va s’y éterniser. Encore une fois, je pense que l’idéal serait de procéder différemment. (…) Je crois, si ce sont ces types de calculs, qui prennent le dessus, ce n’est pas la peine. En fait, ce que certains ne comprennent pas, c’est que toutes ces petites manœuvres, c’est du réchauffé Avec Alpha, on a connu tellement de manœuvres dilatoires que finalement les gens se sont habitués à ça. Donc à chaque fois que vous posez un petit acte, si c’est dans le sens de manipuler les gens pour juste trouver un petit résultat provisoire et passer un cas, dès que vous posez l’acte et tout de suite les gens, ils comprennent de quoi il s’agit. Ils n’ont rien à gagner à rentrer dans ce petit jeu ».

Christine Finda Kamano