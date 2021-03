Aliou Bah du Model : ‘’la Guinée, c’est comme un récipient rouillé…’’

Le Président du Mouvement Démocratique Libéral (MODEL), Aliou Bah a profité de son passage dans le tout premier numéro de l’émission “MIRADOR” de la Radio FIM fm ce lundi, 22 Mars 2021 pour parler de ‘’la précarité et la souffrance’’ qui affectent aujourd’hui beaucoup de secteurs en Guinée.

Selon lui, « on avait vu tout ça venir compte tenu de notre économie non formalisée. Notre économie s’appelle l’économie souterraine ou l’économie criminelle, et cette économie criminelle, elle n’est pas structurée, elle n’est pas formalisée. Donc vous voyez des complexes hôteliers, des grands restaurants, des lieux de loisirs (…) Si vous voyez l’augmentation des tarifs douaniers, l’augmentation des taxes diverses, c’est l’Etat guinéen vie de taxes, des ponctions et des pressions fiscales. ça prouve qu’il n’y a pas eu de diversification au niveau local, ça prouve qu’il n’y a pas eu une certaine ingéniosité et une certaine imagination de nos dirigeants sur les 10 ans qui se sont passés, pour dire que tant que l’économie locale n’est pas dynamique pour que les secteurs des impôts puissent bien pourvoir à l’État des ressources, dites vous bien, nous vivons d’importation », a-t-il expliqué.

Plus loin, il a sermonné la Guinée comme un pays secoué avec des crises multiformes. « Ça veut dire que les acteurs économiques, qu’ils soient étrangers ou locaux sont d’ailleurs retissant. Beaucoup d’entre eux sont en train de délocaliser. Si vous regardez aujourd’hui, vous faites un peu le tour de nos villes, vous vous rendez compte que beaucoup de produits de consommation sont en train de manquer et il y a une certaine pénurie qui s’installe progressivement. Parce que ça veut dire que les importateurs eux-mêmes commencent à réduire ou de renoncer de certaines activités en attendant des lendemains meilleures », dit-il.

Avant de finir, cet économiste dira que « la souffrance des Guinéens se situe à 2 types de problèmes. Premièrement, vous avez eu un pilote de l’avion qui n’était pas compétent pour mener et ce pilote s’appelle Alpha Condé. Il a pris beaucoup de temps et il s’est tâtonner pendant beaucoup d’années, pour trouver les bons repères. Et jusqu’à présent, il se cherche. Deuxièmement, en parlant de gouverner autrement après plus de 10 ans, ce n’est pas maintenant et à son âge qu’il va trouver le bon chemin. Il cherche à s’entourer de certains cadres à vendre leur CV pour faire croire que ça va changer. Mais le problème, il est fondamentalement structurel. La Guinée, c’est comme un récipient rouillé, quelque soit la qualité que vous mettez dedans ça devient impropre à la consommation », martèle Aliou Bah, président du MODEL.

Mamadou Yaya Barry