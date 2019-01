Aliou Bah du MODEL : ‘’la crise dans l’éducation est symptomatique d’un mal profond’’

En séjour à Labé, chef-lieu de la Moyenne Guinée, le président du parti MODEL (mouvement démocratique libéral) Aliou Bah a confié à Mediaguinee que la crise qui mine le système éducatif est une crise structurelle profonde. Pour lui, pour la soigner, faut y aller avec plus de sérieux.

« La situation de grève dans le système éducatif, elle est symptomatique d’un mal profond, c’est un secteur qui se porte très mal. L’éducation guinéenne devient de moins en moins crédible et nous jeunes nous ne sommes pas formés dans des filières qui peuvent aider l’économie à disposer d’une main d’œuvre suffisamment qualifiée pour éventuellement s’occuper des tâches prioritaires dans les domaines dans lesquelles la Guinée peut exceller et nous savons que le système éducatif est hautement politisé même les nominations. Globalement, c’est une crise structurelle profonde à laquelle il faut s’attaquer avec plus de sérieux. Malheureusement, l’approche du gouvernement guinéen est une approche d’arrogance, de fermeté, qui est insensée » explique-t-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

