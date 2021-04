Aliou Bah : ‘’si quelqu’un se hasarde à dire qu’il n’y a pas de prisonniers politiques en Guinée, autant déduire qu’Alpha Condé n’était pas un prisonnier politique’’

Jusqu’à preuve du contraire, Ousmane Gaoual Diallo et compagnie sont des détenus politiques. C’est ce qu’a fait croire Aliou Bah, ce lundi, 19 avril 2021 dans l’émission ‘’Mirador’’ sur Fim. C’est une manière pour le président du MoDel de répondre à celles et ceux de la mouvance présidentielle qui soutiennent qu’ils n’existent pas de prisonniers politiques en Guinée. Pour Aliou Bah, des cas de “tentatives d’arrestations et d’assassinats” en font foi pour justifier sa thèse.

« On a échappé à beaucoup de choses dans ce pays. Il y a eu beaucoup de menaces, il y a eu des tentatives, on a échappé à la mort dans des manifestations ici. Je fais partie de ceux qui étaient quand même au-devant de la scène toutes ces années-là, ça n’a pas varié. Et ça ne change pas ce que je suis. Parce que ce n’est pas moi qui suis le plus important dans tout ça. Il y a eu des gens qui sont dans les cimetières. Mais ceux qui sont en prison aujourd’hui, si quelqu’un se hasarde à dire qu’il n’y a pas de prisonniers politiques, autant déduire qu’Alpha Condé n’était pas un prisonnier politique. Parce que ceux qui le disent aujourd’hui, c’est ceux-là qui voulaient sa mort en prison. C’est ceux-là aujourd’hui qui sont devenus des lèche-bottes qui sont en train de faire croire au monde qu’il n’y pas de prisonniers politiques », s’est-il lâché.

Plus loin, ce jeune leader politique se pose des questions sur le fondement des accusations retenues contre des leaders politiques et activistes de la société civile incarcérés à la maison centrale de Coronthie depuis plusieurs mois.

« Un homme comme Ousmane Gaoual, un homme comme Chérif Bah, un homme comme Foniké Menguè et tous ces amis qui sont en prison, vous imaginez un seul instant que quelqu’un vous croit que ces gens-là sont des fabricants d’armes de guerre ? Et c’est ce qu’ils nous racontent », ajoute-t-il.

Yamoussa Camara

657851102