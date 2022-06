Aliou Condé sur la vente des actifs d’Air Guinée : « le rôle du ministère des transports est terminé le jour où… »

Le dossier Air Guinée dans lequel le nom de Cellou Dalein Diallo est très souvent cité continue de susciter assez de commentaires au sein de l’opinion nationale. Le secrétaire général du ministère des transports au moment de la vente d’Air Guinée est revenu sur le rôle de son département dirigé alors par Cellou Dalein Diallo, dans ladite vente.

Selon Aliou Condé, c’est la politique gouvernementale d’alors qui a décidé de la vente d’Air Guinée et non une initiative des ministres. Il souligne que lorsque le président de la république d’alors a décidé par décret de vendre Air Guinée, le ministère de l’économie et des finances était le seul département chargé de la conduite de la privatisation et des ressources qui en résultent.

Aliou Condé soutient que le rôle du ministère des transports d’alors dont il était le secrétaire général se limitait à la signature de la cession de convention des actifs d’Air Guinée.

« Les rôles dans la privatisation sont fixés par la loi sur la privatisation des entreprises. On dit que ce sont les ministres qui ont initiés. Non, les ministres n’ont pas initiés. C’est la politique gouvernementale qui a décidé de vendre. Maintenant, qui prend la décision de la vente ? C’est le président de la république par un décret. C’est ce qu’il a fait. Il a dissout la compagnie. A partir du moment où elle est dissoute, elle n’existe plus. Là maintenant, on est entrain de vendre des actifs. C’est la cession des actifs, donc, il n’y a pas de problème. Ensuite, qui est chargé de la gestion de ces ressources et tout ? C’est un seul. C’est écrit le ministre chargé du portefeuille, donc de l’économie et des finances est le seul, c’est bien dit, le seul responsable de la conduite de la privatisation et des ressources qui en résultent. Donc, le ministre technique qui est là, son rôle fini le jour où il a signé les papiers. Le jour où la convention de la cession des actifs a été signée, le rôle du ministère des transports est terminé dans la vente ou dans l’opération Air Guinée. Donc, l’argent qui est rentré, est-ce que ça a été payé ou pas payé, ce n’est pas le rôle du ministre des transports. C’est le rôle du ministre de l’économie et des finances avec l’unité de privatisation et le département chargé du portefeuille du ministère de l’économie et des finances parce qu’il y avait aussi les anciens travailleurs qu’il fallait dédommager. Maintenant, quand on dit que c’est Cellou qui a dit de faire ce document de ceci et de cela, tout ça, c’est bien beau. Mais même si Cellou a donné l’ordre, l’essentiel, la loi tel que c’est dit, la loi a été respecté. C’est ça qui prime », a expliqué Aliou Condé dans » Mirador «

A l’en croire, dans le rapport d’audit réalisé par le CASSE, ce sont environ 238 millions Gnf qui sont incriminés dans la vente d’Air Guinée.

Sadjo Bah