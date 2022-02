Aliou Condé  sur le départ de Ben Youssouf Keita de l’UFDG : « on ne peut que lui souhaiter très bon vent… »

Intervenu ce samedi 26 février 2022 dans l’ emission « Mirador de FM » , Aliou Condé, secrétaire général de l’UFDG, s’est prononcé sur le cas opposant le ledear de l’UFDG au patrimoine Bâti, et sur le départ de Dr Ben Youssouf Keita, membre du conseil présidentiel et du bureau exécutif de l’UFDG (Union des forces de Guinée). D’abord, il dira que l’UFDG est un parti ouvert qui comprend les uns et les autres avant de souhaiter bon vent à l’ancien député de la 8ème législature.

« Chacun, à un moment donné, a des visions. Peut-être qu’il pense qu’ en créant son parti il peut ratisser plus large pour les ramener dans le parti. S’il a cette vision et cette conviction, c’est qu’il a des éléments qui lui permettent d’avoir cette conviction. Dans ce cas, nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent », a t-il indiqué.

Par contre, sur la question de savoir si Ben Youssouf va continuer de rester à l’UFDG, le secrétaire général de ce Parti dira ceci : « Tout dépend de lui à partir du moment où il dit qu’il a pris son parti en main, il a commencé à exercer, à partir de ce moment de facto ce n’est même pas nous qui lui dirons, de facto il ne peut plus être de l’UFDG. Comme il l’a dit, nous on n’a rien contre lui, il peut toujours continuer à rester mais le jour où il commence à exercer, c’est terminé. Mais on restera ami comme il l’a dit, on va travailler, il va essayer d’apporter un soutien à l’UFDG. On ne peut que lui souhaiter très bon vent et une bonne réussite. »

Christine Finda Kamano