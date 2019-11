Allemagne : Alpha Condé à la conférence de Berlin sur le Compact avec l’Afrique

Le président guinéen Alpha Condé s’est envolé ce lundi pour Berlin, en Allemagne, où doit se tenir la conférence sur Compact avec l’Afrique (Compact with Africa, CwA) sur l’investissement ce 19 novembre.

Selon un communiqué de la Présidence guinéenne, Alpha Condé a été invité par la chancelière Allemande Angela Merkel.

« Le Compact with Africa (CwA) a été lancé en 2017 par l’Allemagne lors de sa présidence du G20 pour promouvoir les investissements privés en Afrique, y compris dans les infrastructures. Il regroupe un certain nombre de pays africains, d’organisations internationales et de partenaires bilatéraux du G20, renseigne le communiqué ». Précisant que douze pays africains au total ont adhéré à l’initiative : la Guinée, le Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.

Mohamed Cissé