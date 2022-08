Allemagne. Dortmund: un jeune réfugié sénégalais de 16 ans décède sous les balles de la police

🔴Par Dr. Pierrette Herzberger-Fofana] Je suis profondément touchée par le décès tragique d’un jeune réfugié de 16 ans, un mineur non accompagné, d’origine sénégalais, survenu le 8 août 2022 à Dortmund.

Ce jeune homme s’appelle Mohamed Lamine Dramé serait originaire de la Casamance. “L’Association des Parlementaires Allemands d’origine Africaine“ (Vereinigung der Afrodeutschen Mandatsträger*innen) a mandaté sur place une collègue de la région qui a confirmé le nom et l’origine du jeune Sénégalais.

Le parquet de Dortmund m‘ a également confirmé l’identité du jeune homme.

Une fois de plus, je pleure avec la communauté Noire en Allemagne, car l’un d’entre nous a été victime d’un accident tragique. Mes sincères condoléances vont à sa famille au pays, à ses amis et à tous ceux qui l’ont connu et aimé.

Une fois de plus, nous assistons à une opération de la police Allemande qui dérape complètement et où les policiers perdent tout contrôle. Une fois de plus, une personne d‘origine Africaine, Noire meurt des suites de coups de feu tirés par la police.

Selon les déclarations recueillies par la presse, l’assistante sociale du foyer des jeunes l‘aurait apercu près du foyer des réfugiés avec un couteau en mains et aurait alerté la police.

Mohamed aurait personnellement demandé à être soigné, car il souffrait de troubles mentaux et suivait un traitement psychiatrique. Le cours exact des événements n’est pas encore clair.

Couronne de bougies au lieu de l’accident à Dortmund photo dpa

Selon la presse allemande, 11 policiers arrivés sur place auraient tenté de s’entretenir avec Mohamed mais ne seraient pas arrivés à se faire comprendre, car le jeune homme ne parle pas assez l‘allemand. Les policiers ont prétendu ne pas pouvoir le maîtriser, malgré l’utilisation de spray au poivre et de teaser. Selon le parquet, des gaz irritants et des pistolets paralysants ont été utilisés durant cette altercation. Le jeune adolescent aurait attaqué la police dans „une intention peut-être suicidaire“. Aucun policier n’a été blessé, ni aucun passant n‘a été blessé.

Un policier de 29 ans a abattu froidement Mohamed Lamine Dramé, un adolescent de 5 coups de feu , en tirant à partir de sa mitraillette. Les projectiles l’auraient atteint à l’abdomen, à la mâchoire, à l’avant-bras et deux fois à l’épaule. Selon le parquet un total de six projectiles ont été trouvés, qui proviennent du canon de mitraillette du type MP5 (Heckler & Koch) utilisé par la police de la Rhénanie du Nord et Westphalie, région de Dortmund.

Selon les résultats préliminaires de l’autopsie, l’adolescent a été touché par cinq coups de feu. Cependant les investigations ont prouvé,que six balles ont été trouvés. Donc, un coup de feu de plus a dû être tiré. Malgré des soins intensifs, le jeune homme a succombé à ses blessures à l‘hôpital.

A Dortmund, une manifestation spontanée a eu lieu mardi après-midi sur les lieux de l’accident. Plus de 300 personnes se sont réunies pour témoigner leur compassion à ce jeune homme qui ne souhaitait que se préparer un avenir, sous d’autres cieux.

Cet accident tragique pourrait avoir des conséquences inéluctables et entraîner une nouvelle perte de confiance vis-à-vis de la police, parmi les personnes d’origines étrangères et particulièrement parmi la population Noire ou d’origine Africaine ou issue de l‘émigration. Toutes les personnes – indépendamment de leur couleur de peau, de leur religion, de leur âge, de leurs antécédents migratoires, de leur sexe ou de leur identité sexuelle – doivent pouvoir avoir confiance que la police les protégera.

Dortmund. Manifestation spontanée pour exprimer sa compassion au jeune défunt et protester contre l’usage d’arme automatique par la police.

C’est pourquoi, nous exigeons que toute la lumière soit faite sur le déroulement de cette l’opération tragique de la police.

La réaction de la police soulève cependant de nombreuses questions. Pourquoi ne pas avoir tiré des coups de semonce ou tiré sur les pieds ou en l’air pour l’intimider? Pourquoi avoir tiré 6 fois? Pourquoi 11 policiers n’étaient-ils pas en mesure de maitrîser un jeune homme et le fixer au sol? Pourquoi n’ont-ils pas hésité à franchir le seuil de la violence en tirant avec une arme automatique? Pourquoi ne pas avoir fait venir quelqu’un qui parle Français afin d’éviter un malentendu? Le policier aurait- il tiré à bout portant ainsi s’il s’agissait d’un adolescent Blanc de 16 ans? Les policiers ont-t-il suivi des cours en ce qui concerne le racisme Anti-Noir? Existe-t-il des formations dans ce domaine au sein de la police en Rhénanie du Nord-Westphalie(NRW) afin d’éviter de tels accidents? Quelles expériences a la police avec des personnes atteintes de troubles mentaux?

Nous renouvellons nos sincères condoléances à sa famille élargie, parents amis et connaissances. Mohamed Lamine Dramé s’en est allé de l’autre bord, à la fleur de l’âge. En union de prières avec nos frères et soeurs musulmans, confions l’âme du défunt au Tout-Puissant. Que la terre lui soit légère.! Paix à son âme!.

PS: Une cérémonie funèbre de prières aura lieu le 12 août à la mosquée ABU BAKR Moschee Carl-Holtschneider Str. 8a. Dortmund à 14.30Hr suivie d’une grande manifestation à 16H à la Friedensplatz à Dortmund.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Députée au Parlement Européen

Co-Présidente de l’intergroupe parlementaire „Anti-Racisme et Diversité (ARDI)