Allemagne : le couple Hassanatou-Touré parents d’un garçon à Berlin

Monsieur Lousény Camara, ancien ministre et candidat uninominal de Macenta, a la joie de vous annoncer via le présent avis la naissance sous le toit de son neveu, Bangaly Touré –correspondant de Guinéenews et de France24 au Burkina Faso- d’un garçon à Berlin (Allemagne).

Que tous les parents et amis ayant accompagné le couple Bangaly et Hassanatou Chérif Haïdara Touré durant les mois de grossesse, soient, en cette heureuse circonstance, vivement remerciés. Il est à souligner par la même occasion que le nouveau-né et sa maman se portent bien comme un charme.

Par ailleurs, M. Camara se joint aux familles Touré, Haïdara, Kourouma, Bah, Tounkara et Mara pour remercier particulièrement monsieur Ahmed Kanté, ancien ministre des Mines, son épouse Mme. Kadiatou Doumbouya Kanté ainsi que toute sa famille pour leur précieuse et inestimable assistance.

Les cérémonies de Baptême feront l’objet d’un autre communiqué.

Que Dieu veille sur le bébé et ses parents, Amen !