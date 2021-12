Alliance politique : Clap de fin entre le RDIG de Jean Marc Telliano et le RPG

C’est fini entre le Rassemblement pour le développement intégré de Guinée (RDIG) de Jean Marc Telliano et le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), ancien parti au pouvoir.

L’information a été rendue publique, ce jeudi 02 Décembre, par le parti de l’ancien ministre de l’agriculture à travers une note datant du 26 novembre.

Selon la note signée par le président du parti, Jean Marc Telliano, cette décision intervient suite à une rencontre tenue le jeudi 25 novembre dernier du bureau politique avec les fédérations environnantes du parti RDIG.

La rupture entre le RDIG et le RPG intervient seulement trois (03) mois après l’éviction d’Alpha Condé du pouvoir.

La question que l’on se pose, est de savoir si d’autres alliés de l’ancien parti au pouvoir vont suivre les pas de Telliano ? Surtout quand on sait que le parti jaune est actuellement en mauvaise posture depuis la chute de son champion le professeur Alpha Condé.

Elisa Camara

