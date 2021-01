Allumage difficile du sextennat : Alpha Condé ordonne la reprise des conseils ministériel et interministériel

Information Mediaguinee- Démarrage difficile du sextennat. Depuis 25 jours (après son investiture au palais Mohammed V, le 15 décembre dernier), le président guinéen tourne en rond, partagé entre maintenir une équipe qui l’a aidé à décrocher un troisième mandat et une population de plus en plus exigeante. Et voilà. Pendant que le pays tourne (presque) au ralenti en attendant une reconduction ou changement de gouvernement, Alpha Condé vient d’ordonner la reprise des conseils interministériel et ministériel.

Selon nos informations, le chef de l’Etat qui est lentement pressé veut la reprise de ces conseils dès la semaine prochaine. Des jours avant, il a demandé à ses ministres d’aller à la rencontre des populations du pays profond pour les remercier pour leur soutien. Ces derniers sillonnent en ce moment de nombreuses villes du pays pour passer le message de remerciement du champion du “gouverner autrement”.

