Alors que la polémique sur son lieu de naissance enfle, Sidya regagne le bercail

Avec la multiplication des attaques terroristes, le Burkina Faso décrète régulièrement des deuils nationaux. Une mesure généralement respectée mais certains s'interrogent sur son utilité réelle et son impact économique.

Le chef de l'Etat actuel a reçu ses trois prédécesseurs et se positionne pour l'élection présidentielle de décembre.

Après la conférence internationale de Berlin sur la Libye, une réunion qui a réuni plusieurs pays occidentaux ainsi que la Russie et la Turquie, l’Union africaine veut prendre le relais le 30 janvier à Brazzaville.

Certaines dispositions de ce code sont jugées liberticides par Amnesty International en raison de nombreuses arrestations et poursuites menées contre des journalistes et des blogueurs.

Alors que la question migratoire a été peu abordée dimanche (19 janvier) lors de la conférence de Berlin sur la Libye, l'OIM constate une augmentation des personnes expulsées de l'Algérie et de la Libye vers le Niger.

La conférence de Berlin sur la crise libyenne est perçue au Niger comme un sommet de plus qui ne va pas apporter un dénouement significatif dans cette guerre civile qui ravage le pays.

Au lendemain de la conférence de Berlin sur la Libye, les acteurs politiques et experts allemands reconnaissent qu’un pas a été franchi. Mais l’Allemagne et l’Europe doivent faire plus, insistent-ils.