Alpha Bacar Bah : « Cellou Dalein sera président dans ce pays »

L’ex-conseiller aux Affaires politiques de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Alpha Bacar Bah, a, lors de son passage ce dimanche 1er août 2021, à l’AG ‘’Foutti-Lafidi’’ à Matoto PA, expliqué que l’échec de l’UFDG à être à Sékhoutouréya pour diriger la Guinée a été un facteur majeur de son retrait de la vie politique. Avant de promettre qu’il ne va jamais mettre sur la place publique les échanges qu’il a eus avec l’actuel président de l’UFDG.

« Oui, cet échec-là a été un critère important dans ma prise de décision. S’il a été à Sékhoutouréya, qui est fou pour ne pas bénéficier du fruit de mon combat ? Je le mérite. Ce n’est pas un cadeau qu’on m’aurait fait […] Si Cellou Dalein était au pouvoir, s’il n’allait pas faire de moi un ministre, un conseiller ou quelque chose, c’est vous-mêmes qui alliez dire qu’il est ingrat, parce que je le mérite. Oui, cet échec-là, ça pèse parce que je me suis dit que je dois attendre encore 6 ans. Est-ce qu’à mon âge je peux encore continuer à attendre. », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il dira ceci : « j’ai la ferme conviction, la croyance que Cellou Dalein sera président dans ce pays. Malheureusement, le jour J n’est pas arrivé mais en attendant, il faut que je travaille, que je vive. Et d’ici là, on verra. Si mes 10 ans, 15 ans de sacrifices, s’il arrive au pouvoir, ne suffisent pas que j’aie quelque chose, je me serais déjà préparé pour être patron de moi-même, parce qu’il y a aujourd’hui des patrons qui ne sont pas du RPG Arc-en-ciel mais le pouvoir travaille avec eux. »

Mamadou Yaya Barry

