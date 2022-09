Alpha Bacar Barry : « à la rentrée prochaine, l’ensemble des apprenants de notre système vont avoir un droit gratuit d’accès à la plateforme e-learning »

Depuis son arrivée à la tête du département, Alpha Bacar Barry est, grâce aux nombreuses réformes qu’il a engagées entrain de sortir l’enseignement technique et la formation professionnelle de l’ornière et le rendre plus attractif et sexy.

En plus des réformes engagées jusque-là, Alpha Bacar Barry voit l’avenir de l’enseignement technique et de la formation professionnelle en grand.

Le ministre annonce des innovations dans le secteur et ce, dès la prochaine rentrée.

« Cette année, nous aurons un Fab Lab pour l’école nationale des postes et télécommunications. Nous aurons des classes intelligentes. Nous voulons écrire une belle histoire au niveau de Donka. On a trouvé que des enfants étaient entrain d’étudier dans des conditions extrêmement difficiles. Nous voulons changer la donne en amenant ces mêmes élèves à reconstruire leur école et en apportant des équipements pour ce soit une école d’excellence, donc des classes intelligentes. Quand vous êtes à l’enseignement technique ou à la formation professionnelle, prenons un métier, la maçonnerie. Vous avez envie d’apprendre la maçonnerie. Aujourd’hui, dans le domaine des technologies, qu’est-ce qu’on vous apporte, qu’est-ce que le maître à l’habitude de vous apporter ? Vous regardez le maître faire et vous voulez reprendre. C’est ce qu’on transpose dans le domaine digital et qu’on appelle les tutoriels. Il y a l’évolution de la technologie qui vous donne la possibilité d’apprendre dans des conditions de réalité virtuelle et de réalité augmentée. C’est une des composantes de la classe virtuelle. C’est ce qui permet aujourd’hui à quelqu’un qui est inscrit en menuiserie d’avoir des ressources audiovisuelles pour être dans un environnement d’atelier (…). Ce sont des ressources qui existent sur internet et sont gratuites d’accès. Ce que nous faisons, c’est de mettre en place une plateforme e-learning à laquelle, on centralise l’essentiel des ressources. Je peux vous dire qu’à la rentrée prochaine, dans le cadre d’un projet de continuité pédagogique, l’ensemble des apprenants de notre système vont avoir un droit gratuit d’accès à cette plateforme de e-learning. Mais pour le faire, j’ai commencé par la biométrie. Nous allons éditer une carte unique multi usage de l’apprenant guinéen. C’est cette carte qui va authentifier son accès dans son école mais aussi l’accès à la plateforme e-learning. Nous sommes dans le digital, le continu. Je vous ai parlé de l’école nationale des postes et télécommunications que nous voulons transformer en école nationale du numérique », a expliqué Alpha Bacar Barry dans les « GG » du groupe Hadafo médias.

Avec Alpha Bacar Barry, le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle est entrain de devenir un secteur de premier choix pour les apprenants.

Sadjo Bah

