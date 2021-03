Alpha Boubacar Bah, ex-conseiller de Cellou Dalein : ‘’si je voulais vraiment trahir…’’

Alpha Boubacar Bah, ex-conseiller de Cellou Dalein chargé des relations extérieures et coordinateur de la campagne électorale de 2020 a ouvert mardi son cœur à nos confrères d’Espace sur son « retrait momentané de la vie politique ». Le jeune politique -qui fut très proche du principal opposant Cellou Dalein Diallo- avoue être natif de Forécariah et que sa pause politique n’a rien à voir avec un rapprochement avec le pouvoir ou le RPG. Même s’il reconnaît être très lié au Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, Alpha Boubacar promet de rejoindre le privé pour faire face aux charges de sa famille et de ses parents malades. Il dit que sa décision de quitter le parti n’a rien d’une trahison.

“En fin 2018, j’avais dit que quelle que soit l’issue des élections en 2020, je repartirai dans le privé pour travailler. (…) Je suis venu voir le président Cellou Dalein, je lui ai expliqué le problème. Je lui ai parlé, il a tellement bien pris ça, il a été réceptif, il a été compréhensif. Il m’a même dit que la politique c’est pour les retraités, souvent les jeunes prennent du courage pour abandonner leurs professions pour venir s’engager, et qu’il ne peut pas me refuser cela. Donc il a été compréhensif.(…) Moi je suis tranquille avec ma conscience. Je suis tranquille avec Cellou Dalein Diallo, on n’a pas de problème, je suis tranquille avec ceux qui me connaissent, ils savent que je ne peux pas faire de choses comme ça. Je dis que si je voulais vraiment trahir, si je voulais faire quelque chose pour aller au gouvernement, à ceci ou cela, croyez-moi j’en avais les moyens, j’en avais les relations, j’allais le faire et l’assumer, parce que personne ne va me frapper ou m’emprisonner pour ce que j’ai choisi », a tranché M. Bah.

Maciré CAMARA