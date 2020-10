Alpha Condé à Coyah : ”Cellou marche avec 20 à 50 camions remplis de militants…”

Dans la course à la conquête du Palais Sèkhoutouréyah pour la présidentielle du dimanche 18 octobre 2020, le candidat du Rpg Arc-en-ciel, professeur Alpha Condé était l’hôte des populations de Soumbouyah, samedi. Venus des quatre communes de la préfecture, les militants et sympathisants de la mouvance ont réservés un accueil chaleureux au président sortant.

Hadja Mariama Sylla, Ministre de l’action sociale et des personnes vulnérables et coordinatrice de campagne dans la ville de Coyah souligne, « Dans 10 jours le peuple de Guinée sera face à l’histoire en élisant le premier Président de la 4ème République. Mais pour être honnête, ce vaillant peuple reste serein, il a la foi à son commandant de bord, son excellence Professeur Alpha Condé, Président de la République. Malgré les provocations dont il fait régulièrement objet, malgré les perturbations intempestives et injustifiées, a su tenir bon le gouvernail du navire guinéen par la grâce du Tout Puissant. Excellence Monsieur le Président de la République, vous irez jusqu’au bout et la Guinée ne sanctionnera pas votre leadership affirmé et votre patriotisme. »

Le directeur de campagne, honorable Abdoulaye Bernard Kéita, de son côté en bon Soussou précise : « Depuis 2010, Coyah a dit ‘’oui’’ et vote toujours le Rpg arc-en-ciel. Au nom de la population de Coyah, je m’engage devant le Président Alpha Condé, à Coyah, comme certains candidats disent qu’ils ne cherchent pas l’électorat de toute la Guinée. Mais plutôt Coyah, seulement à avoir 2%. S’ils gagnent 2 %, nous, on s’engage à avoir 10% à Coyah. Le 18 octobre 2020, à partir de 20heures, le Président Alpha Condé aura les résultats de Soumbouyah. »

En s’adressant à une foule nombreuse acquise à sa cause, le Président Alpha Condé, candidat du Rpg arc-en-ciel, dans la langue du terroir (le Soussou ndlr), souligne : « Tous les terrains vendus seront retirés sinon vos enfants seront des étrangers à Coyah. Le marché du km 36 est déjà retourné aux femmes de cette localité. Donc levez-vous pour ne pas que vos enfants soient des étrangers chez eux. Il y a deux camps, nous et les autres. Si vous votez quelqu’un des candidats, vous avez voté Cellou Dalein. On sait ce que Cellou a fait dans ce pays. Il a des camions citernes, donc ce sont eux qui ont pillé ce pays. Bâ Mamadou, Jean Marie Doré, Siradiou Diallo et moi nous sommes de vrais opposants, mais les anciens PM, c’est le Président feu Lansana Conté qui les as nommés à la primature, ils ont volé et Président Conté les a maudits en disant personne de vous ne sera Président ici et c’est cette malédiction qui les suit. Ce sont des menteurs, Cellou est en train de dire, partout où il passe que je suis malade et je ne peux même pas marcher, vous l’avez vu, même tu souffles le vent il va tomber. À mon arrivée au pouvoir, il n’y avait rien sur place, mais aujourd’hui le pays se développe. La semaine prochaine, je prendrai un décret pour mettre Enipra à la disposition des femmes d’Avaria. Aucune fille ne sera donnée en mariage si elle n’a pas ses 18 ans et plus d’excision ici. Les femmes, si votre mari vous bat, vous pouvez porter plainte contre lui, c’est la loi, parce que la femme ne doit pas être battue. Jeunesse, nous avons un fonds, nous sommes engagés d’ici 2023 à former 100 mille entrepreneurs. La campagne c’est programme contre programme. Ils n’ont pas de programme sauf jeter des cailloux, gâter des véhicules et maisons. Cellou marche avec 20 à 50 camions remplis de militants partout où il va, alors qu’on est en temps de Covid-19. »

À rappeler, qu’au moment où le Président Alpha Condé s’apprêtait à intervenir devant ses militants et sympathisants de Coyah, le micro faisait défaut et il a fallu remplacer le micro à trois reprises pour faute de son au niveau de la technique.

Maamadou Kalidou Diallo, correspondant à Coyah