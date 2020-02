Alpha Condé à Faranah : ''le jour de l’élection, quiconque tente de saccager les urnes, frappez-le"

AUDIO- En tournée dans la Guinée profonde, le président Alpha Condé a invité ses compatriotes à se mobiliser massivement pour se rendre aux urnes le 1er mars prochain au compte du double scrutin législatif et référendaire. Il a flétri le comportement de ceux veulent empêcher le bon déroulement du double scrutin, en demandant de frapper quiconque qui tenterait de saccager les urnes le jour du vote.

“(…) Nous sommes des musulmans. On veut qu’on aille tous de l’avant. C’est la vengeance qui gâte un pays. Mais nous n’accepterons pas la foutaise, on ne combat pas quelqu’un. Quand tu es avec un aveugle, il faut le piétiner pour qu’il sache qu’il n’est pas seul. Le jour de l’élection, quiconque tente de saccager les urnes faut le frapper. Mettez les enfants pour surveiller les urnes. Mobilisez les enfants. Au moins 10 jeunes par bureau de vote. (…)”, demande-t-il en Maninka à une foule immense acquise à sa cause.

Lancinè Keita, correspondant à Faranah