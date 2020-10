Alpha Condé à Faranah : ‘’on va casser le monopole de ceux qui font le chantage’’

CAMPAGNE 2020- En Guinée, la campagne présidentielle du 18 octobre prochain se poursuit. Pour gagner le pari, les candidats en course multiplient la vulgarisation du contenu de leurs programmes à la population. C’est dans ce cadre que le président sortant Alpha Condé, candidat du RPG est arrivé ce mercredi 14 octobre 2020 à Faranah.

De l’aéroport à la grand’place de l’école primaire Sallé Laye Samoura, long de 2 kilomètres, le premier magistrat du pays et sa suite ont été accueillis en triomphe par les partisans du RPG arc-en-ciel.

Après le discours du maire de la commune urbaine de Faranah Oumar Camara, le président Alpha Condé a livré son discours au ton martial devant une population acquise à sa cause.

« Je dois d’abord vous remercier de votre mobilisation, vous savez nous sommes dans la quatrième révolution industrielle, donc j’ai voulu montrer à la Guinée que je peux rester à Conakry et vous parler mais il y a des gens qui sont venus vous dire que je suis malade, je suis couché, comme ils ont l’habitude de voler, de mentir, ils ont pensé qu’il peuvent vous tromper, alors je suis malade(rires…)

La nouvelle constitution est faite d’abord pour les femmes, nous avons créé l’ANAFIC pour les sous-préfectures, interdit les mariages des filles avant 18 ans, pas d’excision, pas de violence à l’égard des femmes. Les femmes de Faranah vous devez savoir que même si c’est votre mari qui vous frappe, vous pouvez porter plainte contre lui, c’est la loi.

Nous avons prévu des sommes parce que nous voulons que les femmes soient des entrepreneures. Parce que les femmes n’aiment pas la honte. C’est pourquoi notre grand Ministère qui va donner le courant et l’énergie est confié à une femme, car les femmes n’aiment pas le détournement. Nous voulons d’ici à 2023, créer 100.000 jeunes entrepreneurs parce que la jeunesse guinéenne a montré son savoir-faire, la banque mondiale voulait créer un logiciel en Corée du sud mais un jeune guinéen a créé ça ici donc la jeunesse guinéenne est capable c’est pourquoi je veux passer le pouvoir à la jeune génération. Mais on a pas oublié les sages et les handicapés on a créé pour eux tous un fonds”, annonce le président Condé. Et de poursuivre : ‘’lors de la convention, vous avez sollicité à ce que je sois votre candidat, j’ai dit si je dois accepter, il faudra que le RPG revienne à la case de départ. Sachez que ce n’est pas le RPG qui m’a porté au pouvoir ni les cadres c’est plutôt le RPC. Donc on a décidé de construire les logements pour les fonctionnaires, les instituteurs, les médecins les militaires, les policiers et les gendarmes. On a prévu les logements sociaux par ce qu’on veut que chaque Guinéen ait un logement. Donc si nous avons accepté d’être candidat, ce sont les femmes qui ont payé notre caution, donc je ne suis pas candidat du RPG, je suis le candidat des femmes. Nous voulons transmettre le pouvoir à la jeunesse, alors jeunes de Faranah, êtes-vous prêts à gouverner ? Oui !!! Alors, ceux qui s’agitent on va les jeter dans la poubelle de l’histoire. Quand ils sont allés à Kissidougou, l’image qu’il nous ont montrée, France 24 l’a démontée, que ce sont les images de Touba [Sénégal]. Ce sont des menteurs. Il y a un adage malinké qui dit : ‘’si tu chasses ton chien méchant, un autre chien va te mordre’’. Je vais vous rappeler une fois encore que si vous votez pour un autre candidat parmi les 11, vous aurez voté pour Cellou. Donc Faranah il vous faut 98% de vote en faveur du RPG, vous savez quand je promets, je réalise.

Nous allons construire les kiosques de boulangerie dans toutes les préfectures pour que vous fabriquiez vous-mêmes du pain, parce qu’on ne veut plus que les gens ferment leurs boutiques et laissent la population en faim, ça c’est fini, on va casser le monopole de ceux qui font le chantage », a lancé le premier magistrat du pays.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

