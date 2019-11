Alpha Condé à Kankan, ce samedi : ‘’1 milliard francs guinéens mobilisés par 27 opérateurs, 100 mille personnes à l’accueil’’ (Taliby Dabo)

A quelques heures de la visite du numéro 1 guinéen à Kankan, 2è ville de Guinée et fief traditionnel du RPG, tous les dispositifs semblent être mis en place pour lui réserver un accueil chaleureux à sa dimension. Cette assurance est de Taliby Dabo, l’un des hommes forts du RPG Arc-en-ciel à Kankan.

« Tous les dispositifs, je dis bien tous les dispositifs sont à l’heure où je vous parle mis en place pour réserver un accueil chaleureux du jamais vu au chef de l’Etat à Kankan, son fief traditionnel. Ce qui va se passer ce samedi ce sera du jamais vu à Kankan puisse que nous comptons faire une énorme mobilisation, je dis bien une énorme mobilisation puisse que nous comptons mobiliser entre 60 à 100 mille personnes s’il plait à Dieu et le samedi soir nous allons nous retrouver pour en parler », dit M. Dabo.

Selon le porte-parole de la coordination régionale du RPG Arc-en-ciel de Kankan, un milliard de francs guinéens a été mobilisé par les opérateurs économiques, militants du RPG Arc-en-ciel. Nous avons reçu des fonds de nos opérateurs économiques, vraiment c’est le lieu pour moi de les remercier car ils ont vraiment cotisé, il y en a qui ont donné 2 millions, 3 millions, 4 millions, 10 millions voire 20 millions. Ils sont 27 opérateurs économiques, en même temps militants du RPG qui ont mis ces moyens à la disposition de nous qui n’avons pas les moyens », déclare-t-il.

Poursuivant, le directeur de campagne du RPG Arc-en-ciel à Kankan lors de la présidentielle de 2015 s’est prononcé sur la clef de répartition de ce montant.

« C’est un montant d’1 milliard de francs guinéens qui a été reparti même si ça n’a pas suffi très malheureusement. Vous connaissez une mobilisation, nous avons par exemple 127 comités de base. Dans chaque comité de base, vous avez 100 personnes. Ceux qui sont dans le bureau et les autres membres, donc chaque comité de base a reçu 2 millions. Si vous prenez les 2 millions, vous répartissez entre les 100 je crois chacun n’aura même pas 20 mille. Donc, les 127 comités de base ont reçu au total 508 millions dans les 1 milliard, ils sont nombreux et ce sont eux qui font la mobilisation. Dans les 2 millions, ils achètent du carburant, ils font des pancartes, ils achètent des unités pour s’appeler, trouvent leur troupe d’animation. Quand on calcule, ces 2 millions ne sont rien puisque dès que les gens entendent parler d’un milliard ils disent ah ! c’est trop, ensuite nous avons nos sous-sections, nous avons nos sections en dehors de cela nous avons tout un monde coalisé favorable à une nouvelle constitution, ils sont des mouvements, ils sont des groupements, ils sont associations etc. (…) Nous avons 17 ONG, pour chacune de ces ONG-là, on a pu trouver 1 million. Ensuite, nous avons 12 sections dans les 12 sous-préfectures de Kankan. On a pu trouver 5 millions pour chacune, ensuite nous avons nos sous-sections qui sont au nombre de 27, les 27 sous-sections-là on a pu les trouver chacune 1 million 500 mille francs guinéens, ensuite chacune de nos 8 sections aussi a eu 2 millions 500 mille, on a aussi des donzos, griots et comédiens, on leur a trouvé aussi quelque chose. Donc si vous réunissez tout ça malheureusement l’argent n’a pas suffi. Jusque-là où nous sommes, y a plus d’argent et y a d’autres groupes qui attendent encore ».

A la question de savoir s’ils ont bénéficié d’un quelconque appui de la part du gouvernement ou du président Alpha Condé, M. Taliby Dabo de répondre par la négative.

« Non, non, ça c’est interdit, c’est que c’est nous qui avons organisé cette réception pas lui (président Condé) qui a organisé. Nous on a vu que Kankan veut s’exprimer. Nous mettrons à profit cette visite du président de la république à Nabaya qui s’inscrit d’ailleurs dans le cadre du tournoi corporatif portant son nom qui opposera samedi prochain la formation de Macenta à celle de Dabola pour lui réitérer notre soutien indéfectible à faire de la Guinée une référence dans la sous-région. On veut également profiter de cette occasion qui nous est offerte pour solliciter auprès de lui ce que nous avons comme besoins vitaux tels que le courant, l’eau et l’achèvement des bitumes des voiries de la commune urbaine de Kankan et surtout la date du référendum pour que les urnes puissent nous départager avec ceux-qui sont contre la nouvelle constitution »

Selon des sources concordantes, le chef de l’Etat va également mettre son séjour à profit pour procéder à la pose la première de l’université régionale qui sera bâtie sur le site de Siramako sur une superficie de 250 ha.

A rappeler que la cité d’Elhadji FantaMady connait depuis plus de 72h la présence de nombreuses personnalités politiques et membres du gouvernement dont Dr Mohamed Diané, ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles et de la défense nationale.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

(+224) 622-160-720