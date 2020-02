Alpha Condé à Kankan : ‘’quiconque viendra pour casser l’urne, vous savez ce que vous devez faire’’

Du haut de la tribune, vendredi, 21 février à la place des martyrs de Kankan, 2è ville de la Guinée, située à plus de 600 km au nord-est de Conakry, en Haute Guinée, le président de la République sous les hourras de la population acquise à sa cause, a fait une mise au point sur les récents propos qu’il a tenus lors de son passage à Faranah.

« Comme ils aiment mentir ils ont dit eh ! Le président dit qu’il faut taper les gens, non ! celui qui veut voter a le droit de voter librement, celui qui ne veut pas voter, il a le droit de ne pas le faire mais personne n’a le droit d’empêcher quelqu’un de voter ou d’aller casser l’urne. Ça, c’est se moquer du peuple. On dit que quand tu danses avec l’aveugle, il faut de temps en temps le piétiner pour qu’il sache qu’il n’est pas le seul sur la piste. Voilà ce que j’ai dit. A bon entendeur salut ».

“Je n’obéis qu’au peuple de Guinée, je n’ai peur de personne, je n’ai peur que de Dieu, Dieu est avec moi. Moi, je me mets dans la main de Dieu, je ne vieillis pas, je ne tombe pas malade”

Poursuivant son intervention, le chef de l’Etat guinéen a martelé qu’il n’a peur que de Dieu si non que personne d’autre « Qu’est ce qui est plus démocratique que de demander au peuple ce qu’il veut ? Le pouvoir appartient au peuple, nous l’avons montré en 58, moi donc je n’obéis qu’au peuple de Guinée, je n’ai peur de personne, je n’ai peur que de Dieu, Dieu est avec moi, c’est pourquoi tous ces jeunes-là, quand on marche ils se fatiguent avant moi parce que moi je me mets dans la main de Dieu, je ne vieillis pas, je ne tombe pas malade ».

Par ailleurs, le Professeur Alpha Condé a invité ses militants à aller retirer leurs cartes et à aller voter massivement le jour du scrutin avant de demander aux jeunes de veiller sur les urnes jusqu’à la fin du scrutin.

« Kankan est mobilisé mais la mobilisation ne suffit pas chacun doit aller prendre sa carte ,donc chacun de vous doit veiller est-ce que son voisin a pris sa carte, chacun de vous doit être surveillant pour savoir si son voisin a pris sa carte , deuxièmement le jour du vote il faut informer tout le monde, il faut pas que LAWAK dise : ‘’moi je vais d’abord au marché, non !’’ Tu vas d’abord voter, ensuite les jeunes après le vote vous devez rester autour du bureau de vote pour protéger, quiconque viendra pour casser l’urne vous savez ce que vous devez faire, mais ne provoquez personne, n’insultez personne, mais protéger les urnes ».

Le président Condé est attendu ce samedi à Siguiri, un grenier électoral important du RPG Arc-en-ciel, parti au pouvoir.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

