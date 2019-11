Alpha Condé à Kankan : sans surprise !!!

Le président Alpha Condé est l’hôte ce samedi des populations de Kankan, 2è ville de Guinée et fiel traditionnel du pouvoir, à plus de 600 km au nord-est de Conakry. Sans surprise, la mobilisation était de taille. Nabaya recevait son champion. Selon notre correspondant sur place, le chef de l’Etat est bloqué par une immense foule entre l’aéroport de Diankana et le stade Mbalou Mady Diakité Glao. Photos…

Photos : Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan