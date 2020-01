Alpha Condé à Kindia : ‘’(...) si on n’a pas eu peur des Blancs, on aura peur de qui ?’’

En visite ce lundi 6 janvier à Kindia, la ville des agrumes, le président Alpha Condé n’a pas manqué l’occasion pour envoyer des piques chaudes à ses opposants.

Devant une foule acquise à sa cause, le locataire du palais Sékhoutouréya a invité ses compatriotes à n’avoir peur de personne, faisant ainsi référence aux opposants à son régime.

“Houphouët avait dit que si je pouvais faire un choix, j’allais être le président de la Guinée. Malheureusement nos cadres que le président Conté avait choisis, ont pris tout pour eux seuls mais ça, c’est terminé. Hier est déjà passé et hier ne peut plus revenir. N’ayons pas peur ! En 1958, c’est nous qui avons dit Non. Si on n’a pas eu peur des Blancs, on aura peur de qui ?”, s’est-il interrogé, rassurant qu’il ne laissera personne faire la pagaille en Guinée.

« On n’acceptera pas que quelqu’un fasse la pagaille en Guinée. On ne provoque personne mais on n’a peur de personne. Vive la Guinée, À bas les voleurs, À bas les menteurs, ils n’ont qu’à continuer à regarder derrière eux, nous on va de l’avant”, a-t-il dit.

Thierno Sadou Diallo, envoyé spécial à Kindia