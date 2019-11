Alpha Condé : ‘’nous avons deux Guinée, celle tournée vers l’avenir et celle qui regarde dans le rétroviseur’’

AUDIO- Le président guinéen Alpha Condé s’est à nouveau attaqué à ses opposants ce samedi à N’zérékoré, capitale de la Guinée forestière où il a présidé un meeting géant.

« Aujourd’hui nous avons deux Guinée. La Guinée qui veut avancer, tournée vers l’avenir et ceux qui regardent dans le rétroviseur, qui veulent revenir aux pratiques anciennes où ils dilapidaient des fonds de l’État pour eux et leurs familles. Voilà les deux Guinée aujourd’hui qui se font face », dit-il. Ajoutant être venu à Zaly, « au cœur de la Guinée, au cœur de l’Afrique de l’Ouest pour rendre hommage à toutes les filles et fils de notre pays. Je sais que vous avez traversé., particulièrement la douloureuse épreuve de Ebola (…) ».

« J’ai vu comment vous avez valablement lutté pour vous relever. Je connais et j’entends vos discussions du quotidien. Je sais que tout n’est pas facile Je pense ici aux mamans inquiètes pour le devenir de leurs enfants, je pense ici à notre jeunesse avide de travail, je pense ici à toutes les forces vives de notre nation qui veulent voir leur pays avancer et leur situation s’améliorer. Regardons notre histoire, regardons d’où nous venons malgré les tragédies et les drames. Dans les grands moments, tous les Guinéens ont toujours su se retrouver, se rassembler et s’unir pour aller de l’avant. C’était valable hier, c’est valable aujourd’hui, c’est encore plus valable demain croyez-moi. Courage, fierté, détermination et volonté, union et cohésion dans les moments cruciaux, telles sont les qualités de notre peuple. Ici vous êtes l’incarnation de la Guinée qui veut aller de l’avant, la Guinée qui veut progresser, la Guinée de demain. Je sais que certains veulent la voir rester dans le passé. Depuis des années eux ils rêvent… ils s’accrochent à des chimères, ils n’ont rien à dire et à proposer de constructif pour le pays », poursuit-il.

Ci-dessous, l’intégralité du discours du président…

Discours d’Alpha Condé à N’zérékoré

Amara Souza Soumaoro, correspondant de N’zérékoré