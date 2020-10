Alpha Condé à propos de Cellou Dalein : ‘’même quand le vent souffle, il peut tomber’’

En campagne ce samedi, 10 octobre, dans la commune urbaine de Coyah, située à 5à km de Conakry, le candidat du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel), Pr Alpha Condé a répondu le leader de l’UFDG, Cellou Dalein qui disait récemment sur une chaine étrangère qu’il (Alpha Condé) est ‘’vieux et malade’’.

“On connait le travail que Cellou a fait dans ce pays. Conté avait dit, ministres et premiers ministres de l’époque, que c’était à eux de développer le pays puisque lui n’était pas instruit. On connaît ce qu’ils avaient fait. Leurs parents envoyaient les conteneurs, des sacs de riz sur lesquels il était écrit présidence. Ils ne payaient pas de taxe. Cellou même avait des camions-citernes. Ce sont eux qui ont mis le pays en retard. Bâ Mamadou, Siradiou et moi étions tous opposants alors qu’eux, le président Conté avait fait d’eux, des ministres, mais ils ont volé de l’argent. Conté aussi les a maudit en disant que personne d’entre eux n’aura le pouvoir ici. C’est ce qui les suit. Cellou dit partout que je suis malade et que je ne peux même pas marcher, mais est-ce que vous l’avez vu marcher ? Même quand le vent souffle, il peut tomber”.

Youssouf Keita, depuis Coyah