A une question de Damaro, Alpha Condé répond : « je ne suis pas un monarque »

24 heures après la rencontre de Landréah entre l’ancien président guinéen et ses proches, les langues commencent à se délier, les visiteurs libèrent la parole.

Visiblelent en forme, Alpha Condé a reçu les membres de sa famille politique pour des échanges. La question du fameux Conseil exécutif provisoire, le sujet qui fâche et divise les ténors du Rpg Arc-en-ciel, est revenue.

« Pendant la rencontre, Amadou Damaro Camara s’est approché du président et lui a dit : M. le président, est-ce vous qui avez choisi Kassory pour diriger provisoirement le parti? Alpha Condé, comme on lui connaît a aussitôt réagi : je ne suis pas un monarque, c’est la base qui choisit », raconte notre source qui ajoute que Alpha Condé a plusieurs fois appelé à l’unité et surtout à penser aux militants de première heure.

