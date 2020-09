Alpha Condé ‘’accepte’’ d’être candidat : ‘’nous sommes davantage réconfortés’’ (Souleymane Keita du RPG)

Dans un communiqué lu lundi à la télévision nationale, le RPG Arc-en-ciel et alliés (Coalition Démocratique pour le Changement dans la Continuité (CODECC) ont annoncé que le président Alpha Condé qui est à son second mandat a accepté d’être candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

Joint au téléphone, l’honorable Souleymane Keita du RPG du parti présidentiel (RPG Arc-en-ciel) s’est dit satisfait de cette ‘’belle’’ décision prise par le président Alpha Condé.

« Nous étions dans une longue attente même si nous ne sommes pas surpris par ce communiqué. Le Président de la République fait aujourd’hui l’objet d’une adhésion sans précédent. Il n’y avait jamais eu autant d’engouement autour de la candidature du Pr Alpha Condé de toutes les longues années de lutte que nous avons eu que maintenant. Vous voyez avec la CODECC, le RPG Arc-en-ciel, les partis alliés, la coalition des femmes et jeunes et les organisations socioprofessionnelles. En tout cas dans une grande majorité, ils s’expriment aujourd’hui en faveur de la candidature du Pr Alpha Condé conformément à l’esprit de la Constitution. Au niveau du RPG Arc-en-ciel, nous sommes plutôt satisfaits et nous sommes davantage réconfortés dans notre position. Maintenant, le travail se fera et nous allons tout faire que le parti gagne par les voies légales. Et là, nous sommes davantage rassurés parce que nous avons un bilan que nous pouvons bien vendre. Et de l’autre côté, nous avons une opposition en décalage avec le peuple de Guinée au regard de son passé de gestionnaires malsains et corrompus. »

Youssouf Keita